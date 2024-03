(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Cer: Cestari, siamo in sintonia con la strategia del Ministro all’Ambiente

Picchetto Fratin

Il decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) prevede un onere di

incentivazione annuo compreso tra i 230 e i 340 milioni annui per

vent’anni; si stimano investimenti in infrastrutture di rete per circa 37

miliardi di euro e di oltre 6 miliardi per i sistemi di accumulo; il

decreto sull’agrivoltaico prevede 30 mln di euro l’anno per vent’anni. I

dati forniti dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin indicano

che ci sono tutte le opportunità, in primo luogo finanziarie, per lo

sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili. Così l’ing. Alfredo

Carmine Cestari, presidente del gruppo che con base operativa in Basilicata

e per il Sud a Moliterno, attraverso proprie società specializzate in

Italia e all’estero, opera nel settore della produzione elettrica da fonti

rinnovabili, realizzando impianti ecocompatibili e valutando gli impatti

ambientali e sociali connessi all’implementazione di tecnologie alimentate

da fonti alternative di energia, impegnato a promuovere le Cer soprattutto

al Sud. Sono significative – aggiunge – le informazioni fornite dal

ministro sui costi previsti per gli incentivi alle Cer che permetteranno di

diffondere una modalità economica e sostenibile per produrre e consumare

energia. L’obiettivo finale a livello nazionale è promuovere

l’installazione di 5 GW di nuovi impianti rinnovabili, quasi quanto tutti

quelli installati nel Paese corso dell’ultimo anno.

Il tutto facendo leva su robuste leve economiche, che per i Comuni sopra i

5mila abitanti consistono in una tariffa incentivante ventennale

sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa (mentre nei Comuni entro i

5mila abitanti è previsto anche un contributo in conto capitale, finanziato

con fondi Pnrr). In stretta sintonia con la strategia del Ministro Frattin

con l’Accordo quadro di cooperazione strategica siglato tra la

JETION SOLAR (CHINA) e la Strategic Energy Resources SRL – Gruppo Cestari

intendiamo realizzare 150 comunità energetiche, molte saranno in Basilicata

e nel Sud. La massima redditività di una comunità energetica si ha quando

l’energia prodotta viene autoconsumata, quindi maggiore è la quota di

energia autoconsumata maggiore è il beneficio per la comunità. L’obiettivo

è quello di massimizzare la quota di autoconsumo, remunerato molto bene. Le

Comunità energetiche rinnovabili – afferma ancora Cestari – -sono uno

strumento strategico, specie nelle regioni meridionali per la transizione

energetica, per il risparmio sulle bollette di energia, per accrescere

l’occupazione