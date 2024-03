(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 [Rugby Notizie] U20 Six Nations, l’Italia segna 7 mete e rimonta nella ripresa: battuta la Scozia 47-14

08 Marzo 2024

U20 SIX NATIONS, L’ITALIA SEGNA 7 METE E RIMONTA NELLA RIPRESA: BATTUTA LA SCOZIA 47-14

Treviso – La Nazionale U20 torna a giocare tra le mura amiche di Monigo e ribalta una partita che nella prima frazione è stata tutt’altro che in discesa. Con la Scozia i ragazzi di coach Brunello hanno vinto per 47-14, segnando ben 40 punti nel secondo tempo. Sugli scuti Piero Gritti, Player of the match e autore di due mete. Due mete anche per Gasperini, mentre Belloni, Scalabrin e De Villiers sono stati gli autori delle altre tre marxature azzurre. Ottima anche la prestazione di Martino Pucciariello, che chiude la gara con 6 calci a segno sui 7 a disposizione. gli Azzurri giocheranno la prossima partita il 15 marzo all’Arms Park di Cardiff, avversario il Galles, che in questo turno ha ceduto il passo alla Francia con il risultato di 12-45.

Qui di seguito il tabellino di Italia U20 v Scozia U20

Treviso, Stadio Comunale di Monigo, 8 marzo 2024

U20 Men’s Six Nations– IV Giornata

Italia U20 v Scozia U20 47-14 (7-14)

Marcatori: p.t. 7’ m. Gritti tr. Pucciariello (7-0); 16’ m. Mcvie tr. Coates (7-7); 25’ m. Watson tr. Coates (7-14)s.t. 10’ m. Gritti tr. Pucciariello (14-14); 15’ st. m. Gasperini tr. Pucciariello (21-14); 19’ st. m. Gasperini tr. Pucciariello (28-14); 22’ st. m. Belloni (33-14); 37’ m. Scalabrin tr. Pucciariello (40-14); 40’ m. De Villiers tr. Pucciariello

Italia U20: Belloni (24’ st. Bini); Scalabrin, Fusari, Bozzo (24’st. De Villiers), Imberti; Pucciariello, Jimenez (11’ st. Casilio); Botturi (Cap, 24’st. Milano), Bellucci (28’ st. Paganin), Zucconi; Gritti, Midena; Ascari (9’ st. Gallorini), Gasperini (24’ st. Padoan), Pelliccioli (11’st. Pisani)

all. Massimo Brunello

Scozia U20: Hocking; Doyle, Gwynn, Thomson, Watson (1’st. Ventisei); Coates (16’ st. Urwin), Patterson (11’ st. Lock); Currie, Douglas (24’ st. Morris), Hart (Cap, 24’ st. Coulston); Burke, Mcvie; Norrie (25’ st. Whitefield); Blyth-Lafferty (25’ st. Parry); Deans (16’ st. Smyth)

all: Kenny Murray

arb: Saba Abulashvili (GRU)

gdl: Eoghan Cross (IRFU); Ben Breakspear (WRU)

TMO: Ian Davies (WRU)

Cartellini: Luke Coulston (SCO)

Calciatori: Pucciariello (6/7); Coates (2/2)

Player of the match: Piero Gritti (ITA)

Note: Serata fresca, 5000 spettatori

