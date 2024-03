Europei paralimpici Parigi 2024 – Undicesima medaglia azzurra: è l’argento dell’Italia del fioretto maschile. Domani c’è Bebe

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Europei di scherma paralimpica Parigi 2024 – Undicesima medaglia

azzurra: è l’argento dell’Italia del fioretto maschile. Sciabolatrici al

quarto posto

PARIGI – La quarta giornata dei Campionati Europei di scherma

paralimpica Parigi 2024 porta in dote all’Italia l’11esima medaglia: è

l’argento della squadra azzurra di fioretto maschile, mentre chiude al

quarto posto il team di sciabola femminile.

Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Marco Cima hanno

superato per diritto di ranking i quarti di finale, da testa di serie

numero 1 del tabellone, e in semifinale hanno battuto con il punteggio

di 45-28 la Polonia disputando un assalto di grande autorità, sempre in

controllo. La squadra del CT Simone Vanni (affiancato in panchina da

Alessandro Paroli) in finale ha incontrato la Gran Bretagna, subendo

l’ottima prestazione di Gilliver & Co. e cedendo 45-27. Al collo resta

un argento europeo prezioso, che bissa quello del Mondiale di Terni. Ma

già dopo l’ultima stoccata il Responsabile d’arma Simone Vanni indica la

strada: “_Analizzeremo questo finale che sicuramente non è stata

all’altezza del nostro valore. Ci lavoreremo in prospettiva Giochi

Paralimpici. Intanto, per quanto concerne il fioretto maschile, portiamo

comunque a casa questo secondo posto dopo le cinque medaglie individuali

di ieri e guardiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorare_”.

Ha chiuso ai piedi del podio l’Italia della sciabola femminile. La

formazione composta dalla due volte campionessa europea della categoria

B (di spada e sciabola) Rossana Pasquino, Andreea Mogos, Loredana

Trigilia e Julia Markowska era stata ammessa tra le “top 4” in virtù del

proprio ranking. Le azzurre hanno lottato punto a punto in semifinale

contro l’Ucraina (poi medaglia d’oro), arrendendosi solo sui titoli di

coda con il risultato di 45-40. Dirottate alla finale per il bronzo, le

ragazze del Commissario tecnico Marco Ciari (con lui il maestro

Antongiulio Stella) hanno incontrato la Georgia che si è imposta per

45-37 e ha sancito dunque il quarto posto delle sciabolatrici italiane.

Domani, nella quinta giornata degli Europei Paralimpici di Parigi 2024,

l’ultima dedicata alle gare individuali, saranno protagoniste le

specialità del fioretto femminile e della spada maschile. Si comincia

con la gara delle fiorettiste categoria B, che vedrà per l’Italia in

pedana Bebe Vio Grandis e Alessia Biagini. Contemporaneamente il via

degli spadisti A, prova in cui saranno impegnati gli azzurri Matteo

Betti, Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. A

seguire le competizioni di fioretto femminile categoria A, con Andreea

Mogos e Loredana Trigilia, di spada maschile B con Gianmarco Paolucci e

Michele Massa, e la categoria C degli spadisti cui prenderanno parte

Leonardo Rigo e William Russo.

Nel sabato francese, dunque, tornerà in pedana la campionessa mondiale

Bebe Vio Grandis che ieri aveva affidato ai social le sue emozioni,

condividendo dopo la (doppia) medaglia d’oro di Rossana Pasquino:

“_Cresce l’attesa __prima di risalire in pedana ma qui a Parigi le

emozioni sono già tantissime! Grazie Ross, non so se eri più sudata per

la gara o più bagnata dalle mie lacrime_”.

EUROPEI PARALIMPICI FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – PARIGI (FRANCIA), 8

MARZO 2024

Finale

Gran Bretagna b. ITALIA 45-28

Semifinale

ITALIA b. Polonia 45-27

Classifica: 1. Gran Bretagna, 2. ITALIA (Matteo Betti, Emanuele

Lambertini, Marco Cima, Michele Massa), 3. Francia, 4. Polonia

EUROPEI PARALIMPICI SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – PARIGI (FRANCIA), 8

MARZO 2024

Finale 3°/4° posto

Georgia b. ITALIA 45-37

Semifinale

Ucraina b. ITALIA 45-40

Classifica: 1. Ucraina, 2. Polonia, 3. Georgia, 4. ITALIA (Rossana

Pasquino, Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Julia Markowska) —

