Agenda Eventi Luiss | 11-17 marzo ++ con CASELLATI, VALDITARA, GUBITOSI, PRENCIPE, D’ALIMONTE, DE SIO, RIOTTA, FABBRINI, ORSINA

Lectio magistralis MINISTRO CASELLATI alla Luiss SoG

Il futuro dei giovani. Alle porte dell’introduzione della valutazione d’impatto generazionale in Italia

Mercoledì 13 marzo, ore 11:00

Aula Nocco, Campus Luiss, Via Parenzo 11, Roma

La Luiss School of Government ospiterà, mercoledì 13 febbraio dalle ore 11, la lectio magistralis del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati sul tema “Vig e Riforme: la buona politica che guarda al futuro”. Un focus sulle prospettive per i giovani alla vigilia dell’introduzione, in Italia, di uno strumento importante a loro tutela: la Valutazione d’impatto generazionale delle leggi (VIG).

“Una vera e propria rivoluzione copernicana che prova a dare una risposta concreta e spero risolutiva all’emergente divario generazionale che colpisce i nostri giovani italiani”, spiega il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss e curatore dell’Osservatorio Politiche giovanili della Fondazione Bruno Visentini che introdurrà la lectio magistralis dopo i saluti del Direttore della Luiss School of Government, Giovanni Orsina.

L’intervento del Ministro Maria Elisabetta Casellati si concentrerà, in particolare, sull’illustrazione delle riforme di sua competenza necessarie a dare al Paese stabilità, competitività ed equità Intergenerazionale, tra cui “il premierato”, la semplificazione normativa e, appunto, la VIG.

A valle della lectio, che si terrà nell’aula “Giovanni Nocco” della Facoltà di Giurisprudenza Luiss in via Parenzo 11, i commenti di:

Beatrice Aimi, Assessore alle Politiche giovanili, Comune di ParmaFederica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana GioventùNicola Lupo, Direttore del Master in Parlamento e Politiche Pubbliche, Luiss School of GovernmentMaria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani

Seguirà un dibattito con gli studenti, moderato da Marco Valerio Lo Prete, Caporedattore politico del Tg1.

Wrap-up Lecture del Prof. Marcello Messori

Mercoledì 13 marzo, ore 16:30

Aula Toti, Campus Luiss, viale Romania 32, Roma

Lectio Magistralis dal titolo, La recente evoluzione della governance economica europea: dalla capacità fiscale accentrata alla produzione di beni pubblici europei, tenuta dal Prof. Marcello Messori si inserisce nel ciclo “Wrap-up Lectures”, dedicato ai professori del nostro Ateneo che hanno terminato l’attività di insegnamento.

La lectio sarà introdotta dal Rettore Luiss,

Andrea Prencipe, e seguita da un dibattito aperto con la platea, con:

Lilia Cavallari, Presidente, Ufficio Parlamentare di Bilancio e Professoressa di Economia Politica, Università degli Studi Roma TrePietro Reichlin, Professore di Economia, Università Luiss Guido Carli

Proiezione del docufilm su SANDRO GAMBA

“Un coach come padre” di Massimiliano Finazzer Flory

Mercoledì 13 marzo ore 16:30

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32

La Luiss è lieta di ospitare la proiezione del docufilm “Un coach come padre”, dedicato alla leggenda del basket italiano Sandro Gamba, al fine di valorizzare il proprio programma accademico-sportivo di Dual Career, nato proprio con una squadra di pallacanestro costituita da 16 giocatori, che dopo 26 anni sono diventati 390 studenti-atleti suddivisi in 20 squadre, impegnate in 14 sport. Oggi, la squadra di basket Luiss milita nel Campionato di Serie A2.

Il docufilm, scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, narra una storia tutta italiana che ruota intorno al rapporto tra la guerra e lo sport, tra un coach e i suoi ragazzi.

Una lettera aperta ai giovani sui valori etici nello sport che tiene insieme immagini suggestive del passato, successi indimenticabili ma anche l’incontro della leggenda Gamba con i ragazzi sul playground.

Presentazione libro E.M. RUFFINI

Uguali per Costituzione: Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi

Mercoledì 13 marzo, ore 17:00

Aula 211, Campus Luiss Viale Romania 32, Roma

Presentazione del libro Uguali per Costituzione: Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi (Feltrinelli) di Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il volume, con la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parte dal quesito: come ha preso forma l’idea di uguaglianza nella nostra Costituzione e poi nella nostra vita repubblicana?

Introduce e presiede Paola Severino, Presidente Luiss School of Law.

Dialogheranno con l’autore:

Raffaele Bifulco, Professore di Diritto costituzionale, LuissEmiliana De Blasio, Advisor del Rettore per Diversità e Inclusione, LuissNicola Lupo, Professore di Diritto delle Assemblee elettive, LuissFilippo Patroni Griffi, Giudice della Corte costituzionale.

Seguirà Q&A coordinato dal Prof. Giovanni Piccirilli e dalla Prof.ssa Valentina Scotti.

Con MINISTRO VALDITARA

La memoria del Risorgimento e l’identità italiana

Mercoledì 13 marzo, ore 17:30

Loft, Campus Luiss Viale Romania 32, Roma

Evento organizzato nell’ambito del ciclo di seminari Luiss School of Government e Lettera 150 sul tema della Memoria

Introduzione a cura del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Partecipano:Giovanni Orsina, Dean Luiss School of GovernmentGiovanni Belardelli, Storico, Professore Ordinario Università di PerugiaEster Capuzzo Storica, Professore Ordinario Università Sapienza di RomaMarco Follini, Giornalista ed ex Politico italiano e Saggista

Osservatorio sull’equità di genere della leadership nel settore sanitario

Giovedì 14 marzo,ore 17.30Villa Blanc, Luiss Business School, Via Nomentana 216, Roma

Il 14 marzo, alle 17.30, si terrà a Villa Blanc l’evento di presentazione del Secondo Rapporto annuale dell’Osservatorio sull’equità di genere della leadership in sanità, il report che fotografa lo stato attuale e l’evoluzione dell’equità di genere nella leadership nel settore sanitario italiano.

L’Osservatorio, nato nel 2022 dalla partnership tra la Luiss Business School e l’associazione Donne leader in sanità, elabora il Gender leader index in health (Glih), che misura il rapporto tra la distribuzione di genere nelle posizioni apicali e la distribuzione di genere sull’occupazione totale in ambito sanitario.

Intervengono, tra gli altri,

Alessandra Perri, Associate Dean for Faculty, Luiss Business SchoolMatteo Caroli, Associate Dean per la Sostenibilità e l’Impatto e Direttore BU Ricerca Applicata, Luiss Business SchoolMaria Isabella Leone, Membro Comitato Direttivo Osservatorio sull’equità di genere nella leadership in Sanità e Professoressa Associata, Luiss Business SchoolAlessandro Ridolfi, Direttore Generale Regione Lazio

Con GUBITOSI, PRENCIPE, D’ALIMONTE, DE SIO, RIOTTA, FABBRINI

Perché Trump può vincere ancora

I numeri, le spiegazioni e le lezioni per l’Italia e per l’Europa

Giovedì 14 marzo dalle ore 18:00

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Il Centro Italiano Studi Elettorali (CISE) della Luiss organizza latavola rotonda “Perché Trump può vincere ancora”, giovedì 14 marzo alle 18.00 presso The Dome nel campus Luiss di Viale Romania.

Alla presenza del Presidente Luiss Luigi Gubitosie del RettoreAndrea Prencipe, il fondatore del Centro Italiano Studi Elettorali, Roberto D’Alimonte,traccerà lo scenario di avvicinamento alle elezioni presidenziali USA attraverso numeri, spiegazioni e prospettive inedite.

A discuterne, con un occhio di riguardo per le implicazioni e le lezioni per l’Italia e l’Europa, assieme a Daniela Giannetti dell’Università di Bologna, ci saranno: Lorenzo De Sio, Direttore del CISE Luiss e Professore di Scienza Politica, Sergio Fabbrini(Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss); Gianni Riotta (Direttore del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale Luiss).

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare una nuova importante iniziativa CISE, creata per analizzare, da un angolo diverso e con ospiti di eccezione, questo importante anno elettorale.

Seguirà networking cocktail.

