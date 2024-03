(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

del 07/03/2024

Il Comitato Unico di Garanzia e “L’evoluzione delle Pari Opportunità”

nella Città Metropolitana di Messina

Su impulso dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina, nasce una

rete dei Comitati Unici di Garanzia e dei Comitati per le Pari Opportunità presenti sul

territorio comunale, al fine di potersi confrontare sullo scambio di Best Practices e

sviluppare insieme un piano d’azione locale condiviso. L’obiettivo è diffondere la

cultura delle Pari Opportunità, legata al mondo del lavoro e quindi al ruolo che hanno

gli stessi Comitati all’interno di ogni singola istituzione di appartenenza e/o relativo

ordine professionale nonché l’impatto sociale che gli stessi possono avere sull’intera

cittadinanza.

“L’evoluzione delle Pari Opportunità” è il titolo delle iniziative promosse

dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina e condivise con la Rete

CUG e CPO che anche in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale

della Donna, vogliono “andare oltre” parlando non solo di parità di genere ma di Pari

Opportunità, perché parlare di donne significa parlare in primo luogo di persone.

Proprio per questo motivo, l’Assessorato alle Pari Opportunità ha realizzato un video

animato che invita ad immaginare un mondo in cui non esistono discriminazioni e

ostacoli che limitano l’uguaglianza e l’equità tra le persone nell’accesso al lavoro,

nella promozione e nella formazione professionale e nella condizione lavorativa,

sottolineando l’importanza di diffondere la cultura delle Pari Opportunità in ogni

aspetto della società partendo dall’ambito lavorativo.

La Rete CUG e CPO è costituita da: CUG COMUNE DI MESSINA; CUG CITTÀ

METROPOLITANA; CUG AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO; CPO

ORDINE DEI MEDICI; CUG UNIVERSITÀ DI MESSINA; CUG ASP MESSINA; CUG

PIEMONTE NEUROLESI; CUG POLICLINICO; CPO ORDINE AVVOCATI MESSINA; CUG

CAMERA DI COMMERCIO; CPO ORDINE DEI COMMERCIALISTI.

