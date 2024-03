Cs “Incontri del Formiggini al BLA di Fiorano”

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Ufficio Stampa

Antigone tra nomos e pathos

Conferenza della professoressa Rita Turrini al BLA di Fiorano Modenese

Continuano gli incontri del liceo Formiggini presso il BLA di Fiorano Modenese, organizzati dall’associazione studentesca APS Renovatio Crew con il patrocinio del Comune. Una rassegna di conferenze dedicate a riflessioni filosofiche, pedagogiche e storiche tenute dagli insegnanti della scuola superiore, molto apprezzata dai partecipanti per i temi e la qualità dei contenuti.

Giovedì 7 marzo, alle ore 20.30, la professoressa ed ex preside del liceo sassolese, Rita Turrini, parlerà di “Antigone tra nomos e pathos. Una ricerca nella tragedia alle origini del personaggio che contraddice il suo mito”

Antigone, martire di un’ idea di giustizia assoluta che trascende i limiti della legge degli uomini in nome di un’etica superiore o protagonista di un individualismo esasperato che pretende di sostituirsi alla legge e piega l’etica alla volontà personale?

Dopo quasi 2500 anni, il contrasto, al limite della contrapposizione, fra l’eroina della tragedia di Sofocle e il mito che ne è derivato è quanto mai vivo e giustifica la riflessione sulla perdurante ambiguità interpretativa della sua non univoca identità.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito presso la biblioteca comunale di Fiorano Modenese, dalle ore 20.30.

Fiorano Modenese, 6 marzo 2024