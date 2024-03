(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 VITERBO. DA FDI SOLIDARIETA’ A FORZE DELL’ORDINE

“Riconoscere il lavoro e il sacrificio che le forze dell’ordine compiono quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità è importante per mantenere un clima di fiducia e collaborazione nella società”. A dichiararlo è il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente alla Camera che, questa mattina, insieme con il Consigliere regionale Daniele Sabatini, e il coordinatore provinciale FdI Massimo Giampieri, si è recato alla Questura di Viterbo per esprimere solidarietà e sostegno a chi quotidianamente è impegnato nella pubblica sicurezza. La delegazione è stata accolta dal Questore Fausto Vinci e dagli agenti della polizia. Durante l’incontro, la Capogruppo in consiglio comunale Laura Allegrini e la consigliera comunale Antonella Sberna, in rappresentanza del gruppo consiliare di Fdi, hanno consegnato al Questore l’ordine del giorno sulla sicurezza in città, approvato in consiglio comunale lo scorso febbraio.

