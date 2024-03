(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, la domenica dei verdetti: Valsugana-Villorba in finale, retrocede Calvisano

Roma – Il penultimo turno della Serie A Elite Femminile si conclude con la definizione dei verdetti decisivi: la sconfitta del CUS Milano sul campo di Colorno regala a Villorba la certezza di accedere alla finale scudetto contro Valsugana, ripetizione del match che anche lo scorso anno ha assegnato il titolo di squadra Campione d’Italia. Non solo però: il Girone Playout ha visto il rinvio di Cus Torino v Capitolina a causa del maltempo, ma proponeva un match importante tra Calvisano e Benetton, con le lombarde che dovevano vincere a tutti i costi per sperare nella salvezza. A sorridere però sono state le Red Panthers, che con la vittoria si assicurano la salvezza e spediscono in Serie A Calvisano, che era stata promossa lo scorso anno e che tornerà nella seconda serie femminile.

La Serie A Elite Femminile si fermerà fino al 19 maggio per via del Guinness Women’s Six Nations: si tornerà in campo con l’ultima giornata solo al termine del trofeo internazionale, con l’ultimo turno prima della finale tra Valsugana e Villorba, atto terzo della stagione in cui fin qui ha sorriso sempre la squadra di Bezzati.

Serie A Elite Femminile – II fase, V giornata

Girone Playoff

Sabato 2 marzo 2024, 17:00, Padova, Campo Valsugana

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (4-0)

Domenica 3 marzo 2024, 12:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v CUS Milano Rugby 22-11 (5-0)

Classifica: Valsugana Rugby Padova 24; Arredissima Villorba Rugby 13;Furie Rosse Rugby Colorno 6; CUS Milano Rugby 5

*una partita in meno

Girone Playout

Domenica 3 marzo 2024, 14:30, Calvisano, Pata Stadium (In diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Benetton Rugby Treviso 14-24 (0-5)

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina

Classifica: Unione Rugby Capitolina 17*; Iveco Cus Torino 16*; Benetton Rugby Treviso 11; Rugby Calvisano 0

*una partita in meno

Colorno, domenica 3 Marzo

Serie A Élite Femminile, V giornata Seconda Fase Palyoff

Furie Rosse Colorno vs CUS Milano 22-11 (12-8)

Marcatori: pt.6’ Baracchetti (0-5); 20’ m. Antonazzo (7-12); 28’ m. Locatelli (12-5); 37’ c.p. Verocai (12-8) st. 7’ c.p. Verocai (12-11); 17’ m. Antonazzo (17-11); 25’ m. Antonazzo (22-11)

Furie Rosse Rugby Colorno: Borja; Ruggio (s.t.20’ Bortolotti), Buso (s.t. 8’ Catellani), Mannini; Serio (s.t.26’ Bonaldo); Capurro, Bertelé (s.t. 26’ Rosini); Antonazzo, Cheli; Jelic (s.t.5’ Andreoli), Prosperococco (s.t.12’ Fernandez); Locatelli (CAP); Casolin, Tedeschi (s.t. 26’ Boledi), Cuoghi (s.t. 20’ Rexhepi).

All. Mordacci

CUS Milano: Verocai (17’s.t Cavina Gaia); Mora, Maffia, Severgnini (19’s.t. Calini), Fujimoto (30’ s.t. Curto) ; Paganini, Barachetti; Cavina Giulia, Satragno (33’s.t. Giampaglia), Ivashchenko; Elemi (cap), Pagani; Turolla (30’ pt Foscato), Fernandez (23’ s.t Gaglia),Cassaghi. A disposizione: Logoteta, Galleani.

All. Rigosa

Arbitro: Cagnin, Francesco

Cartellini: nessuno

Calciatrici: Borja (COL) 1/5; Verocai (MIL) 2/4

Note: Pomeriggio nuvoloso, campo sintetico, circa 200 spettatori

Calvisano BS, domenica 03 marzo 2024

Serie A Elite Femminile, 5ª giornata Playout

Rugby Calvisano vs Benetton Rugby 14-24 (14-12)

Marcatori: p.t.10’ m. Mazzoleni tr Signorini (7-0); 12’ m. Menotti tr Magatti (7-7)) 37’ m. Este (7-12); 40’ m. Sberna tr Signorini (14-12); s.t.48’ m. Magatti tr Magatti (14-19); s.t. 58’ m. Magatti (14-24)

Rugby Calvisano: Romersa; Marzocchi, Moioli, Ramirez, Domeneghini; Pirpiliu, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (C), Bonvicini (46’Seck); Zazzera, Signorini; Caso, Costantini, Rossi. A disposizione: Vezzoli, Lò, Saputo, Guerra, Pasquali, Ghironzi.

All. Pinna

Benetton Rugby: Agosta; Menotti, Magatti, Pellizzon, Barattin (9’ Giacomazzo); Dall’Antonia, Campigotto; Giacomini, Tognon, Celli; Segato (9’ Stocco), Este; Franco (61’Bacci), Fent (C), Bottaro (61’ Sandron). A disposizione: Bado, Geissbhuler, Lera, Zorzi.

All. Zani-Candiago

Arbitro: Locatelli

Cartellini: 72’ Giallo Fent (Ben)

Calciatori: Signorini 2/2 Magatti 2/5

Note: Pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni, spettatori 300 circa.

