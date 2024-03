CS ABRUZZO -REGIONALI, LA NOTA DEL SOTTOSEGRETARIO LA PIETRA

(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

ABRUZZO-REGIONALI, SOTTOSEGRETARIO LA PIETRA: A SINISTRA PIÙ PARTITI CHE

PROPOSTE

“Quello che la sinistra, con la consueta ipocrisia, chiama campo largo

altro non è che un’ammucchiata senza né capo né coda, i cui partecipanti

hanno in comune solo un’irrefrenabile voglia di poltrone. Negli

appuntamenti che ho avuto in questi giorni con il popolo abruzzese la

percezione dei cittadini rispetto alla ‘sinistra’ folla di aspiranti

percettori di poltrone è stata molto chiara: l’alternativa al centrodestra,

guidato ottimamente dal governatore Marco Marsilio, è totalmente priva di

visione, di condivisione e tenta di alimentarsi con sondaggi che sono

lontani dalla realtà quanto il progetto della sinistra è lontano

dall’Abruzzo. Sommare più partiti che proposte politiche non è la formula

vincente e soprattutto non serve al territorio e ai suoi abitanti. In ogni

incontro gli abruzzesi, con la schiettezza che li contraddistingue, mi

hanno dimostrato apprezzamento per i candidati di centrodestra e per

l’operato di Marsilio. Un lavoro improntato sulla competenza e l’esperienza

maturata nei vari ruoli istituzionali ricoperti nel suo percorso politico,

che gli hanno consentito, in questi cinque anni, di lavorare con dedizione

e amore per questa bellissima regione”. Lo afferma il sottosegretario alla

Sovranità alimentare, Patrizio La Pietra.

Chieti, 3 marzo 2024