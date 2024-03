(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 INVITO PER LA STAMPA

Domattina sarò a Padova alle 11, in via Montà 138, presso lo sportello della Consulta Padovana. Parleremo dei problemi del territorio, a partire dal progetto di linea ferroviaria ad alta velocità su cui sto presentando un’interrogazione alla Commissione Europea e che vi presenterò in anteprima.

Vi aspetto!