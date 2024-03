Comunicato stampa_Teatro dei Sozofili di Modigliana, domenica 3 marzo Sciroppo di Teatro porta in scena Ossicini

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Domenica 3 marzo secondo appuntamento a Modigliana con Sciroppo di teatro,

il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione.

In programma lo spettacolo Ossicini

di Compagnia Rodisio / Solares Fondazione delle Arti.

Secondo appuntamento al Teatro dei Sozofili con Sciroppo di Teatro. Domenica 3 marzo alle ore

17 arriva lo spettacolo Ossicini della Compagnia Rodisio /Solares Fondazione delle Arti.

Questa storia parla di un incontro, uno di quegli incontri indimenticabili che restano per sempre.

Una bambina molto piccola e una vecchia molto vecchia, un mucchietto d’ossa sparso qua e là e

una casa da ritrovare.

C’è una donna che vive in un luogo nascosto che tutti conoscono ma pochi hanno visto. Pare in

attesa di chi si è perduto. Ha molti nomi, la donna delle ossa, la raccoglitrice, la vecchia saggia,

quella che sa, ma tutti la conoscono come la loba, la lupa.

L’unica sua occupazione è la raccolta di qualcosa di molto particolare, setaccia le montagne e i letti

prosciugati dei fiumi alla ricerca degli ossicini dei lupi che, grazie al suo canto, tornano in vita e

ricominciano a correre. Una fiaba che racconta il prendersi cura delle radici, prendersi cura degli

altri e del mondo in cui viviamo.

