Agenda Confitarma 1 marzo 2024

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Visualizza la versione online

[Logo]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_cdd67c45396a9ca28cf558a84c81f9ee92e10bfda0531e50863a858d1a7ca03c/images/titolo_2701c.jpeg]

1 marzo 2024

IN EVIDENZA

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Roma, 5 marzo

FLC, Lean & Green International e Regione Lombardia “ESG in Logistics – Do or die”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Roma, 6 marzo

Istituto Italiano di Navigazione “L’evoluzione delle telecomunicazioni marine nel mediterraneo”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Roma, 6 marzo

FIAP: evento celebrativo dei 75 anni della Federazione

Genova, 11/14 marzo

CLIA Cruise Week – Europe 2024

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Verona, 12/15 marzo

ALIS “LetExpo 2024”

Per Confitarma interverranno il Presidente Mario Zanetti e il Direttore Generale Luca Sisto

Milano, 18/19 marzo

ISPI “Next Milan Forum”

Genova, 22 marzo

Spediporto “Assemblea Pubblica”

Genova, 25 marzo

ShipMag “Porti: la forza del lavoro”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Roma, 26 marzo

Concerto di solidarietà della Banda Musicale della Marina Militare

Per Confitarma parteciperà il Direttore Generale Luca Sisto

Milano, 26/27 marzo

Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry

Gaeta, 10/13 aprile

3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

La Spezia, 19 aprile

ADSP Mar Ligure Orientale “Sotto il Segno del Porto 2”

New York, 28 aprile 1° maggio

The International Propeller Clubs “11° Missione internazionale”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Golfo di Baratti, 9/12 maggio

Ship2Shore “Ship2Sport”

Con il patrocinio del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

Sorrento, 17/18 maggio

European House Ambrosetti “Forum Internazionale del Mediterraneo Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”

Olbia, 24 maggio

ANGOPI “Convegno Nazionale”

Atene, 3/7 giugno

Posidonia 2024

Napoli, 30 settembre – 5 ottobre

Naples Shipping Week 2024

Rimini, 5/8 novembre

ECOMONDO – The Green Technology Expo

NOTIZIE DAL MONDO CONFITARMA

Confitarma partecipa a LetExpo

Padiglione 3 – Stand C4

Articolo del Presidente Zanetti su Il Secolo XIX

LEGGI L’ARTICOLO

Università Roma Tre “La ricerca ed il mondo del mare. sfide e opportunità per l’industria marittima”

Roma, 29 febbraio 2024

Si è tenuta presso l’Università Roma Tre la conferenza “La ricerca ed il mondo del mare. Sfide e opportunità per l’industria marittima”. L’evento, attraverso la presentazione del Piano del Mare, è stato l’occasione per ribadire l’importanza strategica della risorsa mare per lo sviluppo dell’Italia.

Ad introdurre e moderare l’evento il Direttore Generale di Confitarma Luca Sisto. Le conclusioni sono state affidate al Ministro per le politiche del Mare Nello Musumeci il quale ha dichiarato: “Se siamo qui è perché il mare è tornato protagonista”.

Confitarma ha partecipato al tradizionale incontro dell’armamento nazionale con il Corpo delle Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Roma, 29 febbraio 2024

Confitarma ha partecipato al consueto incontro annuale tra l’armamento nazionale e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, presso la sala Cinema del Comando generale.

“Nel corso dell’evento, il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone ha premiato la società “Carnival Maritime GmbH” (operatore marittimo delle navi di Costa e AIDA che battono bandiera italiana) che ha ottenuto i migliori risultati durante l’anno 2023. La società più virtuosa è scelta in base ad un algoritmo attraverso il quale viene pesata la performance della società in funzione delle ispezioni Port State Control eseguite nei principali porti internazionali sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris MoU, Tokyo MoU e U.S.C.G.).

L’incontro è stato aperto dagli interventi del Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone e del Direttore Generale Patrizia Scarchilli nonché dal saluto rivolto, attraverso lettura di un messaggio, dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi.

In un clima di cordiale e propositivo confronto, il personale del Reparto “Sicurezza della navigazione e marittima”, guidato dall’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) aus. rich. Luigi Giardino, ha dato evidenza dell’attività svolta nel 2023 a favore dell’armamento italiano e dei risultati ottenuti, illustrando le performance della flotta nazionale alla luce delle ispezioni eseguite nei porti stranieri e italiani.

Inoltre, sono state rese note tutte le attività normative di rilievo internazionale in corso e quanto il Comando Generale sta facendo per la loro trasposizione nell’ordinamento nazionale”.

La Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali compie 75 anni

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/salaconferenzacameradeideputativ2.jpg]

Roma, 29 febbraio 2024

La FIAP compie 75 anni. Nata a Roma, il 15 giugno 1949, su iniziativa di un gruppo di Imprenditori lungimiranti, è tra le più storiche Associazioni di Rappresentanza del settore, da sempre in prima linea e presente al fianco delle Imprese e parte attiva nei tavoli di confronto con i Governi e le Istituzioni europee, con lo scopo di tutelare e promuovere il comparto, a livello nazionale ed internazionale.

Gli eventi e le iniziative programmate per celebrare l’importante traguardo raggiunto saranno annunciati il prossimo 6 marzo 2024, in una conferenza organizzata a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Saipem: risultati preconsuntivi del quarto trimestre e dell’esercizio 2023 e aggiornamento del Piano Strategico

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/saipem.jpg]

Milano, 28 febbraio 2024

Il Gruppo Saipem registra nel 2023 una performance al di sopra dei target del Piano Strategico, evidenziando un anno di progressiva e costante crescita di fatturato e margini, una generazione di cassa positiva e il rafforzamento della posizione finanziaria. L’utile netto per l’anno ammonta a 179 milioni di euro.

La raccolta di ordini, pari a 18 miliardi di euro, conferma la competitività del Gruppo e il positivo contesto di mercato.

Approvato il Piano Strategico 2024-2027 con un miglioramento degli obiettivi economico-finanziari e un ampliamento dell’offerta a supporto del segmento low/zero carbon per la transizione energetica. Approvato anche il Piano di Sostenibilità 2024-2027, integrato negli indirizzi strategici di business. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Articolo del Presidente Zanetti sul Sole 24 Ore

VAI ALL’ARTICOLO

Grimaldi potenzia la linea Brindisi-Igoumenitsa

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/europalink_8N0.jpeg]

Napoli, 28 febbraio 2024

Ancora più capacità di trasporto e comfort per i collegamenti offerti dal Gruppo Grimaldi tra Italia e Grecia: dal prossimo 29 febbraio, la compagnia partenopea schiererà sul servizio plurigiornaliero Brindisi-Igoumenitsa la nave Europalink, ad oggi l’unità ro-pax (ossia dedicata al trasporto misto di merci rotabili e passeggeri) con maggiore capacità di stiva mai impiegata nel Mare Adriatico. La nuova nave affiancherà un’altra moderna unità ro-pax, la Kydon Palace, sulla linea che prevede due partenze quotidiane regolari da ognuno dei due porti.

La Europalink, che batte bandiera italiana, può trasportare 930 passeggeri e 3.900 metri lineari di merce rotabile, pari a 220 camion. Rispetto alla nave Igoumenitsa, che andrà a sostituire sulla linea, con ogni viaggio potrà trasportare un 20% in più di passeggeri e circa il 50% in più di camion. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Convegno AWOS sull’impatto delle sanzioni alla Russia sull’economia europea e sulle aziende italo-tedesche

Roma, 27 febbraio 2024

Confitarma ha partecipato al convegno organizzato da AWOS A World of Sanctions e la rivista GeoTrade sui temi, oggi sempre più rilevanti per le imprese, delle sanzioni e restrizioni al commercio estero.

“Approfondire le questioni affinché diventino semplici” Queste le parole di Konrad Adenauer fatte proprie da AWOS per esprimere la sua missione culturale “Oggi abbiamo parlato dell’impatto delle sanzioni alla Russia sulle aziende Italo-tedesche”.

All’incontro, organizzato a Roma dalla Konrad-Adenauer-Stiftung Italia e la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), sono interventi Zeno Poggi, Nino Galetti e Joerg Buck.

Lo studio è pubblicato sull’ultimo numero di GeoTrade.

Una delegazione scientifica cinese della Matacena Foundation in visita a Messina presso gli uffici del Gruppo C&T. “L’amore per l’ambiente di Elio Matacena continua a unire persone e Paesi”

Messina, 26 febbraio 2024

Storica visita stamattina negli uffici della Caronte & Tourist di una delegazione della Matacena Foundation, parte della Geographical Society of China (GSC), che ha riferito delle attività svolte tra il 2020 e il 2023 dalla stessa Fondazione.

La GSC è un’organizzazione accademica con una tradizione secolare tra le più influenti in Cina e di cui fanno parte oltre quindicimila scienziati e ricercatori. Questo evento non solo rinnova, ma conferma la collaborazione nel campo della ricerca scientifica di due realtà ai lati opposti del globo unite da quel filo rosso di passione per la scienza e impegno per la protezione dell’ambiente che furono del cofondatore di Caronte & Tourist, Elio Matacena.

“La Fondazione voluta da mio nonno continua a vivere nella continuità della sua lungimiranza e sensibilità alle tematiche ambientali – ha ricordato Lorenzo Matacena, AD di C&T. Il suo amore per l’ambiente, nutrito già in un’epoca in cui non era la tematica non era né cogente né alla moda, continua a unire persone e Paesi lontani, in particolare la Cina dove concentrò molti dei suoi studi e fu riconosciuto come un luminare anche per i meriti nel campo della cooperazione scientifica internazionale”.

Fondata a Pechino nel 2001 nell’ambito della storica collaborazione tra l’armatore e la Repubblica Popolare Cinese, alla presenza dell’allora ministro della Ricerca Scientifica della Repubblica Popolare Cinese e del presidente della Chinese Academy of Science, la Matacena Foundation (di cui è presidente il prof. Bojie Fu, presidente anche della Geographical Society of China) nasce con la missione di promuovere la collaborazione tra scienziati italiani e cinesi per la salvaguardia dell’ecosistema, impegno che nel corso degli anni ha continuato ad alimentarsi attraverso assegnazioni di borse di studio e di lavoro a giovani scienziati, nonché con la promozione di scambi accademici tra l’Italia e la Cina, tutti finalizzati a incrementare gli studi per la protezione dell’ambiente e contribuire allo sviluppo umano e sociale.

L’incontro di oggi ha dato il via a nuovi progetti della Fondazione, rinnovando l’impegno dei membri ad avviare tavoli di lavoro, realizzazione di progetti di ricerca congiunti e lo scambio di conoscenze e tecnologie che affrontino le sfide ambientali globali, purtroppo sempre più urgenti.

“Transizione Green e Innovazione: Il Futuro del Trasporto Marittimo”

Roma, 17 febbraio 2024

Il Presidente di Confitarma Mario Zanetti è stato ospite sabato 17 febbraio alla trasmissione radiofonica Container su Radio 24 con Massimo De Donato.

L’economia del Mare rappresenta una fetta importante del PIL italiano, e vale oltre 50 miliardi di euro. Nel settore del trasporto marittimo, che contribuisce con un quinto del totale, la sicurezza emerge come pilastro chiave di competitività, insieme alla transizione green, capitale umano e innovazione normativa.

La formazione e l’attrattività dei lavori in mare sono essenziali per mantenere l’eccellenza nel settore marittimo italiano.

L’approccio strategico verso la digitalizzazione e l’efficienza normativa sono invece fondamentali per rafforzare la competitività dell’armamento italiano.

SPECIALE FORMAZIONE

#SAVETHEDATE

Al via il Master Executive di ForMare e Confitarma in “Shipping Management”

INFO

CALENDARIO LEZIONI

Incontro inaugurale della XXII edizione del Master in Geopolitica e Sicurezza Globale

Roma, 29 febbraio 2024

Si è svolto presso la Sala degli Organi Collegiali della Sapienza Università di Roma, l’incontro inaugurale della XXII edizione del Master in Geopolitica e Sicurezza Globale diretto dal Prof. Paolo Sellari. L’incontro, organizzato in collaborazione con Fondazione Leonardo e la Marina Militare è stato dedicato a “La Geopolitica del subacqueo” per approfondire il rapporto tra spazio e potere nell’ambiente subacqueo.

All’evento hanno partecipato tra gli altri il Prof. Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo, il CA Massimiliano Lauretti, Capo Reparto Piani Operazioni e Strategia Marittima, Stato Maggiore Marina Militare e il CA Vito Lacerenza, Capo Reparto Sommergibili, Stato Maggiore Marina Militare.

FOCUS NAZIONALE

Energia: il Ministro Pichetto a Baku, “dal 2026 Tap crescerà di 1,2 miliardi di metri cubi”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/baku_azerbaijan_1_foto_ambasciata_0.jpg]

Baku, 1 marzo 2024

n Azerbaijan per le ministeriali dei Consigli consultivi del Corridoio meridionale del gas e per l’energia verde: obiettivo sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Baku, 1° marzo – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha partecipato a Baku alla decima Riunione ministeriale del Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas (Tap) e alla seconda riunione ministeriale del Consiglio consultivo per l’energia verde. Anche quest’anno, la presenza dell’Italia a Baku al più alto livello politico è volta a ribadire la priorità che il nostro Paese dà alla sicurezza energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione. Pichetto è stato ricevuto nella capitale azera dal Presidente della Repubblica Ilham Aliyev. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Ambiente. Incontro con il Viceministro norvegese degli Affari Esteri

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/barbaro_norvegia.jpg]

Barbaro: “Rinforzata la collaborazione con la Norvegia sulla tutela ambientale”.

“Alla luce della vicinanza del nostro Paese con il Circolo polare artico sentiamo più di altre nazioni il problema dello scioglimento dei ghiacci i cui effetti ricadono su tutto il pianeta. Per questo abbiamo un settore di ricerca e studio avanzato i cui dati sono a disposizione. Con l’Italia abbiamo una stretta collaborazione, in particolare con la Marina militare”, così ha detto la Viceministra norvegese degli Affari Esteri Maria Varteressian presente con l’Ambasciatore norvegese in Italia Johan Vibe in un incontro con il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro.

“Dati e ricerche preziosi che ci consentiranno di capire sempre di più quanto l’inquinamento è causa portante dei sempre più frequenti disastri ambientali”, ha sottolineato Barbaro. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Urso firma decreto che assegna 466,4 milioni di euro di risorse aggiuntive agli interventi agevolativi e al cofinanziamento dei progetti dei bandi europei connessi ad iniziativa UE

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/mimit169.jpg]

Roma, 28 febbraio 2024

Interessati “Progetti pilota”, “Voucher per consulenza in innovazione”, “Investimenti sostenibili 4.0” e cofinanziamento dei progetti dei bandi europei connessi all’iniziativa UE “Chip per l’Europa”.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al fine di sostenere i progetti in graduatoria degli interventi agevolativi “Progetti pilota”, “Voucher per consulenza in innovazione” e “Investimenti sostenibili 4.0” – ritenuti idonei all’assegnazione dei contributi ma privi o non integralmente coperti dalla dotazione finanziaria […].

VAI ALLA NOTIZIA

Pubblicata la Relazione Annuale 2023 dell’Intelligence al Parlamento

Roma, 28 febbraio 2024

La Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza riflette la diversificata gamma di minacce alla sicurezza nazionale che, dalla prospettiva intelligence, sono state alla prioritaria attenzione nel corso del 2023, ed evidenzia, come di consueto, le principali direttrici di intervento lungo le quali gli Organismi informativi hanno operato a tutela degli interessi nazionali, in aderenza ai principi costituzionali e agli obiettivi indicati dal Governo, e sotto il controllo del Parlamento. […].

VAI ALLA RELAZIONE

Dichiarazioni alla stampa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita di Stato nella Repubblica di Cipro

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/67055.JPG]

Nicosia, 26 febbraio 2024

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso, in occasione della visita di Stato nella Repubblica di Cipro, nell’esprimere preoccupazione per la crisi in atto nel Mediterraneo ha dichiarato: “Cipro e Italia sono Paesi mediterranei, che hanno soltanto a cuore stabilità e pace, ma anche la collaborazione internazionale e la libertà dei commerci, e quindi la libertà di navigazione. Quanto avviene nel Mar Rosso è un effetto ulteriore di quel conflitto che mette a rischio un principio fondamentale della comunità internazionale, quale è la libertà di navigazione, con il rischio che questo possa essere imitato altrove nel mondo, facendo esplodere condizioni imprevedibili” […].

VAI ALLA NOTIZIA

Mit, online il bando per la digitalizzazione della catena logistica di porti e interporti

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/logistica_sito.jpg]

Roma, 24 febbraio 2024

l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando per la presentazione di proposte per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale. Finanziato con fondi Next generation Eu, la misura valorizza gli standard funzionali di interoperabilità definiti dalla Piattaforma logistica nazionale per favorire l’interconnessione tra i porti. […].

VAI ALLA NOTIZIA

FOCUS INTERNAZIONALE

IMO: Protecting marine biodiversity and decarbonizing shipping – industry alliance sets plans for 2024

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/gia_ramps_up_medium.jpg]

Londra, 28 febbraio 2024

The Global Industry Alliance (GIA) for Marine Biosafety has outlined a full work programme for 2024, to support IMO’s key environmental objectives of protecting marine biodiversity and decarbonizing shipping.

The GIA is a public-private partnership initiative under the GloFouling Partnerships Project – a collaboration between the Global Environment Facility (GEF), the United Nations Development Programme (UNDP) and IMO. It aims to contribute to biodiversity protection and maritime decarbonization via improved biofouling management. The alliance has 14 members and one observer, including shipping and biofouling management companies, research institutions, classification societies and associations. […].

VAI ALLA NOTIZIA

IMO agrees new guidance for safe transport of plastic pellets on ships

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_6640d32d299dc49219cdfe6c777ef725031e9e5e46c8949cca017241fb983f23/images/ppr2024_en.jpg]

Londra, 23 febbraio 2024

The IMO is advancing efforts to ensure the safe transport of plastic pellets transported on ships, which can cause damage to the marine environment if released into the sea.

Meeting from 19 to 23 February at IMO Headquarters in London, IMO’s Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR 11) agreed draft recommendations for the carriage of plastic pellets by sea, along with draft guidelines for cleaning up plastic pellet spills from ships.

The draft recommendations for the carriage of plastic pellets by sea in freight containers include the following actions: […].

VAI ALLA NOTIZIA

SOCIETÀ DI SERVIZI DI CONFITARMA

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/group_50.png]

LE NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE DEL MARE

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/federmare.png]

LEGGI L’ULTIMO FLASH

CONFITARMA ADERISCE A

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/logo_confindustria.jpg]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/federmare.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/iin.jpg]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/ecsa.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/internationalchamberofshippingicslogovector.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/intertankologovector.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/intercargointernationalassociationofdrycargoshipownerslogovector.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/imec.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/bimco.png]

COLLABORA CON

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/ilo.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/imo.png]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/assets/img/social-icons/circle-colored/twitter-circle-colored.png]

[ist]

[Yt]

[Nel]

© 2023 Confitarma

Piazza SS. Apostoli, n.66, 00187 Roma