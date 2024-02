Cs. n.105 Avviso pubblico per il rilascio di concessioni temporanee al mercato settimanale sperimentale di Piazza Cappuccini

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 UFFICIO STAMPA

Comunicato n.105

Avviso pubblico per il rilascio di concessioni temporanee

al mercato settimanale sperimentale di Piazza Cappuccini

L’Assessorato allo Sviluppo Economico comunica che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 26 febbraio 2024 con la quale si istituisce, in via sperimentale e per la durata di un anno, un mercatino presso la Piazza dei Cappuccini a Ragusa, che si svolgerà tutti i sabati dalle 7 alle 13, è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n.1240 del 28 febbraio 2024 di approvazione dell’avviso pubblico per il rilascio di 8 concessioni temporanee di categoria merceologica alimentare.

Gli interessati possono far pervenire la propria offerta dal primo marzo 2024 ed entro le 12 del 15 marzo 2024, secondo le modalità previste dal bando.

Ragusa, 29/02/2024

L’Ufficio Stampa

Giovanni Iacono