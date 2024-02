(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 UNIVERSITA’: M. OCCHIUTO (FI), SU PROROGA ANNO ACCADEMICO INTERLOCUZIONE BERNINI CON STAKEHOLDERS GIA’ AVVENUTA

“Sulla questione della proroga dell’anno accademico per fare fronte, ancora a distanza di quattro anni, alle esigenze di chi ancora non ha completato il percorso di studi universitario, è bene che le opposizioni ammaino il vessillo della polemica velleitaria e operino dei ragionamenti dettati, innanzitutto, dal buon senso. Lo stesso buon senso con il quale il ministro Bernini approccia, sin dal suo insediamento, le questioni che riguardano le università e la ricerca. Per fortuna la pandemia da Covid-19 è alle spalle e gli atenei sono tornati alla normalità da diverso tempo. Derogare ancora i tempi comporterebbe un evidente discostamento dalla realtà, ovvero comprometterebbe la capacità di investimento degli atenei. E comunque, confidiamo nella ragionevolezza del ministro Bernini e nella sua capacità di interlocuzione con tutti gli stakeholders, di certo già avvenuta, così come richiesto dal dispositivo di un ordine del giorno al dl Milleproroghe”. Lo afferma, in una nota, il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura a Palazzo Madama, Mario Occhiuto.