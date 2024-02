(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 San Marino, 26 febbraio 2024

comunicato stampa

Giovanili: la Primavera batte l’Arezzo, primo successo per gli Under 14 a nove

SETTORE FEMMINILE

Battuta d’arresto dopo due vittorie consecutive per le Under 15, superate a domicilio dall’Imolese. Rossoblù avanti nel secondo tempo con Dhiyar, prima che Scalini e Caianiello, nella terza frazione, si incarichino di chiudere a tripla mandata il successo esterno. Le Under 12 hanno complessivamente la meglio sui pari età della Juvenes-Dogana, che si aggiudicano il primo tempo grazie alla rete di Mickov, ma che poi sono costretti a concedere le restanti due frazioni alle piccole Biancoazzurre allenate da Argilli. Michelle Andreini scrive l’1-0 del secondo tempo; Loren Littera e Giorgia Castiello, nel terzo, annullano il secondo centro di giornata di Mickov.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Primo successo nel 2024 per i ragazzi della Primavera, che regolano a Dogana l’Arezzo segnando un gol per tempo. Cervellini colpisce subito dopo il quarto d’ora, per un vantaggio biancoazzurro che sarà puntellato in avvio di ripresa da Gasperoni. Un solo gol fa pendere l’ago della bilancia in favore della S.P.A.L. nel confronto Under 17. Il match winner è Cecchinato, a segno al tramonto del primo tempo. Molto più ampio il divario fra ferraresi e sammarinesi nella categoria Under 15. Qui la S.P.A.L. va in doppia cifra, mandando a referto tre volte Paiola, due Minotti e Montanari e una Fiorellino, Bui e Zompetta, quest’ultimo a segno dal dischetto. Academy costretta anche all’uomo in meno dal quarto d’ora della ripresa per il rosso diretto comminato ad Amoretti. La Triestina espugna l’Ezio Conti di Dogana nel match Under 16. I ragazzi di Vangelista vanno sotto al 12’ per la rete di Vettor, che poi si ripete dieci giri di lancetta più tardi. Il sigillo definitivo lo mette Riccardi al 5’ di recupero.

Campionati regionali e provinciali

Allungano ulteriormente la propria striscia dorata gli Under 15 Provinciali “A”, capaci di superare agilmente anche l’ostacolo Morciano. La quarta vittoria consecutiva dei ragazzi di Baschetti matura in trasferta. Il 4-0 è equamente ripartito nelle due frazioni di gioco. Vantaggio firmato da Gasperoni e raddoppio di Maiani. Quest’ultimo, nella ripresa, metterà definitivamente in ghiaccio la vittoria con altri due centri personali. Successo anche per gli Under 15 di Valentini, che impongono largamente il fattore Domagnano nei confronti dell’Athletic Poggio. La doppietta di Bollini apre uno score che verrà completato, sponda Academy, dalle reti di Dorini e Petre, oltre alla terza personale dello stesso Bollini. L’Athletic, sul 2-0, aveva mandato a rete Mini, abbozzando una rimonta subito soffocata dai padroni di casa. Di segno completamente diverso il fine settimana degli Under 14 Provinciali, superati largamente dal Victoria. A San Giuliano i padroni di casa aprono le marcature al 4’ con Naimi, gonfiando poi il risultato fino all’8-0 finale con gli acuti di Orlandi (doppietta), ancora Naimi, Fagrouch, Harzallah, oltre alle due autoreti di Amati e Ottaviani. Il Victoria si impone anche nel confronto Under 19, in questo caso sul campo della San Marino Academy, ossia quello di Montecchio. Gli ospiti sfruttano una sfortunata deviazione di Rossi per fare 1-0, raddoppiando poi nella parte finale di primo tempo con Demichele. Quest’ultimo si incarica anche del tris, che arriva al 9’ della ripresa. La doppietta di Semperlotti lancia la San Marino Academy in una rimonta che resta però incompleta. A gonfissime vele, invece, gli Under 17 di Zanotti, in grado di infilare la seconda vittoria di fila. A Fiorentino è 4-0 nei riguardi del Real san Clemente, colpito tre volte da Burioni e una da De Biagi, nel recupero del primo tempo, per il 3-0 parziale. Festeggiano il secondo successo, in questo caso stagionale, anche gli Under 14 Professionisti. Come nel primo caso, è il Fiorenzuola a cadere sotto i colpi dei ragazzi di Vanni. Finisce 2-0 a Montecchio: vantaggio al quarto d’ora con Tesei, raddoppio in chiusura di partita con Mazza. C’è il primo “hurrà” dall’inizio della Poule Scudetto per gli Under 14 a nove, corsari in casa del Vita 1907. Titani avanti al 13’ con Achilli, che poi si ripeterà nel secondo tempo dopo il 2-0 a firma di Guerra. Tardiva la rete del Vita, che manda a segno Dione per il 3-1 finale. Passando alla categoria Under 13, l’unico risultato utile del fine settimana arriva dalla trasferta degli Esordienti ”B”, che fanno 2-2 con l’A.S.A.R. in virtù delle vittorie nella seconda e terza frazione controbilanciate dalle sconfitte nella prima e nella quarta. La formazione riccionese parte con un 3-2 che vede a referto, sponda sammarinese, Tiddia e Celani. Console firma il successo dell’Academy nel secondo tempo, cui fa seguito quello nel terzo con doppietta di Francioni. È 1-0 A.S.A.R., infine, nel quarto. La formazione “A” esce senza punti dalla tana dello Young Santarcangelo. Dopo due frazioni senza gol, i giovani Clementini fanno proprie le restanti due scrivendo, rispettivamente, un 2-0 e un 4-0. Nel complesso è 4-2. Il Bologna “B” vince invece 3-2 nella categoria Under 13 Professionisti. Anche qui si comincia senza reti. Il secondo tempo e il terzo tempo sono appannaggio dei Felsinei, in grado di imporsi prima 2-0 e poi 1-0. A tinte biancoazzurre la quarta frazione: è il gol di Palazzi a regalare il successo parziale alla squadra di Mastini.

SETTORE FUTSAL

Risultati in fotocopia nei due impegni del settore futsal, purtroppo non di segno positivo per i colori della San Marino Academy. Il 5-1 della sfida Under 19 matura in casa dei Ceisa Gatteo, che concede una rete alla formazione di Matteo Selva (a segno Cavalli) solo dopo la tripletta messa a segno da Righi, che troverà il modo di tornare a referto anche più tardi, precisamente dopo il 4-1 a firma di Zaganelli. L’Osteria Grande si prende invece il confronto Under 21. Qui Rocco Mularoni segna sul 4-0 parziale dei padroni di casa, scritto dalla doppietta di Ghini e dalle reti di Mazzanti e Monti. Il sigillo conclusivo della squadra bolognese arriva nel recupero e lo appone Ciracò.

Campionato maschile Primavera 4, 16. giornata | San Marino Academy – Arezzo 2-0

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Renzi (dal 90’ Della Balda), Ugolini, Vernazzaro, Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 71’ Riccardi), Cervellini, Moretti (dall’83’ Yazici), Righi, A. Celli (dal 90’ Biondi)

A disposizione: Chiarabini, Muratori, Protti

Allenatore: Nicola Cancelli

AREZZO

Landucci; Scichilone, Nacchia (dal 75’ Castelletti), Graziano (dal 56’ Parisi), Stopponi, Cissè (dal 56’ Castaldo), Verdini, Benettini (dal 63’ Canneva), E. Celli, Marozzi, Menchetti (dal 63’ Fucci)

A disposizione: Di Franco, Soares, Di Gregorio, Manea

Allenatore: Alessandro Violetti

Arbitro: Tommaso Balzano di Rimini

Assistenti: Riccardo Di Stefano e Sergio Casadei di Cesena

Ammoniti: Scichilone, Verdini

Marcatori: 16’ Cervellini, 53’ Gasperoni

Campionato Under 17 Serie C, 21. giornata | S.P.A.L. – San Marino Academy 1-0

S.P.AL.

Stagni; Margiotta, Tursi, Kola (dal 64’ Castiglione), Rocco, Pegoraro, Milillo (dal 64’ Gamberini), Ogaristi (dall’83’ Osti), Nejmaoui (dall’83’ Berti), Torre, Cecchinato

A disposizione: Maran, Incerti, AscanelliAllenatore: Massimo Pedriali

SAN MARINO ACADEMY

Casadei (dall’88’ Baldacci); Marani (dal 46’ Bugli), Bindi, Manzi (dall’88’ P. Valentini), Marinucci, Battistoni, Forcellini (dall’88’ Giorgetti), Pasolini (dal 65’ Zavoli), Tamagnini, Dell’Amore, F. Valentini (dall’82’ Giorgi)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia

Assistenti: Federico Malaguti di Ferrara, Andrea De Luca di Modena

Marcatori: 44’ Cecchinato

Campionato Under 16 Serie C, 16. giornata | San Marino Academy – Triestina 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Guidi (dal 54’ Raschi), Meloni (dal 64’ Baldazzi), Montali, Colombini (dal 70’ Tani), Podeschi, Giordani (dal 41’ Canarezza), Grandoni (dal 64’ Berardinelli), Molinari (dal 54’ Markaj), Deronjic (dal 41’ Pennacchini)

A disposizione: Conti, Zavoli

Allenatore: Andrea Vangelista

TRIESTINA

Fajt; Demarco (dal 79’ Comuzzi), De Caneva (dal 67’ Bentivogli), Ferranti (dal 67’ Riccardi), Lubrano, D’Aniello, Minenna (dal 54’ Brancati), Vettor, Bandi (dal 54’ Muzzicato), Carrillo (dal 67’ Esposito), Kamga Sani (dal 79’ Novak)

A disposizione: Reglia, Faraci

Allenatore: Luca TentindoArbitro: Karim Palombo di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Christian Ballardini di Ravenna

Ammoniti: Guidi, Demarco, ColombiniMarcatori: 12’ e 22’ Vettor, 80+5’ Riccardi

Campionato Under 15 Serie C, 21. giornata | S.PA.l. – San Marino Academy 10-0

S.P.A.L.

Bergonzini; De Pieri (dal 41’ Barasi), Auxilia, Bernardinello, Nigro, Neri (dal 49’ Di Carlo), Bui (dal 62’ Panetta), Fiorellino (dal 41’ Minotti), Paiola (dal 41’ Brusa), Infantocci (dal 49’ Pedriali), Zompetta (dal 41’ Montanari)

A disposizione: Doronzo, Zanetti

Allenatore: Alessandro Viviani

SAN MARINO ACADEMY

Canarecci (dal 65’ Bucci); Valentini (dal 41’ Amoretti), Battazza, Tombini (dal 41’ Guidi), Muccioli (dal 65’ Zavoli), Giuccioli (dal 41’ Pala), Carloni (dal 41’ Marra), Cervellini, Raschi, Ciacci (dal 41’ Gheno), PartisaniAllenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Francesco Raule di Bologna

Assistenti: Francesco Roversi e Andrea Monaco di Bologna

Espulsi: Amoretti (rosso diretto)

Marcatori: 10’ Fiorellino, 12’, 28’ e 37’ Paiola, 19’ Bui, 32’ rig. Zompetta, 46’ e 70’ Minotti, 60’ e 65’ Montanari

