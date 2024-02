Europei Giovanili Napoli 2024 – Matilde Molinari medaglia di bronzo nel fioretto femminile Under 20

(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 EUROPEI GIOVANILI NAPOLI 2024 – BRILLA IL BRONZO DI MATILDE MOLINARI NEL

FIORETTO FEMMINILE UNDER 20. ALTRI TRE AZZURRINI OGGI AI PIEDI DEL PODIO

NAPOLI – Brilla la medaglia di bronzo della fiorettista Matilde Molinari

nel lunedì del PalaVesuvio che ha aperto il programma della categoria

Under 20 ai Campionati Europei giovanili “Napoli 2024”. Dopo il trionfo

nel Medagliere dei Cadetti, oggi, nella prima giornata dedicata ai

Giovani, l’Italia festeggia il terzo gradino del podio nel fioretto

femminile con la padovana delle Fiamme Gialle, mentre restano a un passo

dalla zona medaglia l’altra fiorettista Vittoria Pinna (7^), lo spadista

Fabio Mastromarino (5°) e la sciabolatrice Manuela Spica (6^).

Prestazione da applausi per Matilde Molinari, il cui cammino, dopo

cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, è iniziato con i

successi sulla lettone Krastina (15-2) e sulla moldava Josan (15-10).

Schiacciante il 15-3 degli ottavi con cui la patavina ha eliminato la

tedesca Holland Kunz, per arrivare al derby dei quarti.

In un tabellone “sfortunato”, infatti, parallelamente Vittoria Pinna

aveva prima sconfitto l’israeliana Koren (15-12) e poi si era trovata ad

affrontare subito, già nel turno da 32, la sfida tutta italiana con

Greta Collini, vinta dalla pisana per 15-6 e chiusa da un bellissimo

abbraccio tra le due compagne di squadra. Pinna ha poi sconfitto la

greca Garyfallou (15-13) entrando tra le “top 8”, e qui è stato ancora

assalto tutto in “casa Italia” contro Matilde Molinari che l’ha spuntata

con il punteggio di 15-5, entrando così in zona medaglia. La finanziera

azzurrina si è arresa solo in semifinale contro la britannica Stutchbury

– in corsa per la Qualifica olimpica a Parigi 2024, e poi laureatasi

campionessa europea – in un assalto conclusosi 15-9, che non toglie però

il sorriso a Matilde per un bronzo davvero prezioso.

Detto di Greta Collini, 20^ classificata dopo il derby perso con Pinna,

ha chiuso 11^ Irene Bertini, che dopo un ottimo inizio gara si è fermata

negli ottavi contro l’atleta “neutrale” Levchuk.

Nella spada maschile si ferma ai piedi del podio Fabio Mastromarino, ad

appena due stoccate dalla medaglia. L’atleta della Scherma Pistoia ha

eliminato, con una prestazione eccellente, in sequenza il ceco Choun

(15-11), l’estone Murumaa (15-13) e l’ungherese Pelle (15-10),

fermandosi solo al cospetto dell’atleta “neutrale” Sarkisyan, che ha

vinto per 15-13 un match tiratissimo fino all’ultimo secondo, nella

giornata che ha visto due volte sul podio la sigla “Ain” (l’altra

medaglia è l’argento della fiorettista Volobueva) da quando russi e

bielorussi sono stati riammessi alle competizioni senza bandiera del

proprio Paese.

Nei turni precedenti s’erano interrotte le corse di Matteo Galassi

(22°), Jacopo Rizzi (36°) e Nicolò Del Contrasto (43°).

È rimasta a unna sola stoccata dalla medaglia Manuela Spica nella

sciabola femminile. L’atleta abruzzese delle Fiamme Gialle, dopo un en

plein di vittorie nella fase a gironi, ha sconfitto le turche Alkaya

(15-6) e Gungor (15-12), entrando tra le “top 8”. Qui Manuela Spica ha

trovato la rumena Covaliu, recuperando lo svantaggio iniziale e cedendo

solo al fotofinish per 15-14. Si erano invece fermate nel tabellone da

32 la beniamina di casa Mariella Viale (24^) e Maria Clementina Polli

(30^), stop al turno precedente per Alessandra Nicolai (33^).

Domani, agli Europei Under 20 di Napoli 2024, in programma le gare

individuali di fioretto maschile (con Mattia De Cristofaro, Federico

Greganti, Matteo Iacomoni e Gregorio Isolani), spada femminile (Anita

Corradino, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Vittoria Siletti) e

sciabola maschile (Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e

Marco Stigliano).

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI SPADA MASCHILE – NAPOLI, 26 FEBBRAIO 2024

Qui i risultati live [1]

Quarti di finale

Sarkisyan (Ain) b. Mastromarino (ITA) 15-13

Ottavi di finale

Mastromarino (ITA) b. Pelle (Hun) 15-10

Tabellone da 32

Mastromarino (ITA) b. Murumaa (Est) 15-13

Tobias (Est) b. Galassi (ITA) 15-10

Tabellone da 64

Mastromarino (ITA) b. Choun (Cze) 15-11

Sarkisyan (Ain) b. Del Contrasto (ITA) 15-4

Petersen (Ger) b. Rizzi (ITA) 12-11

Galassi (ITA) b. Socha (Pol) 15-8

Fase a gironi

Jacopo Rizzi: cinque vittorie, una sconfitta

Matteo Galassi: cinque vittorie, una sconfitta

Fabio Mastromarino: cinque vittorie, una sconfitta

Nicolò Del Contrasto: quattro vittorie, due sconfitte

Classifica (107): 1. Dov Ber Vilensky (Isr), 2. Colin Mumenthaler (Sui),

3. Artem Sarkisyan (Ain), 3. Matthew Bealau (Ger)

_Gli italiani:_ 5. Fabio Mastromarino, 22. Matteo Galassi, 36. Jacopo

Rizzi, 43. Nicolò Del Contrasto

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FIORETTO FEMMINILE – NAPOLI, 26 FEBBRAIO 2024

Qui i risultati live [2]

Finale

Stutchbury (Gbr) b. Volobueva (Ain) 15-8

Semifinali

Volobueva (Ain) b. Roger (Fra) 15-7

Molinari (ITA) b. Stutchbury (Gbr) 15-9

Quarti di finale

Molinari (ITA) b. Pinna (ITA) 15-5

Ottavi di finale

Levchuk (Ain) b. Bertini (ITA) 15-10

Molinari (ITA) b. Holland Kunz (Ger) 15-3

Pinna (ITA) b. Garyfallou (Gre) 15-13

Tabellone da 32

Bertini (ITA) b. Illekova (Cze) 15-3

Molinari (ITA) b. Josan (Mda) 15-10

Pinna (ITA) b. Collini (ITA) 15-6

Tabellone da 64

Bertini (ITA) b. Kalocsai (Hun) 15-5

Molinari (ITA) b. Krastina (Lat) 15-2

Pinna (ITA) b. Koren (Isr) 15-12

Collini (ITA) b. Stepovyk (Ukr) 15-9

Fase a gironi

Irene Bertini: cinque vittorie, una sconfitta

Vittoria Pinna: cinque vittorie, una sconfitta

Matilde Molinari: cinque vittorie, una sconfitta

Greta Collini: quattro vittorie, una sconfitta

Classifica (86): 1. Carolina Stutchbury (Gbr), 2. Polina Volobueva

(Ain), 3. Matilde Molinari (ITA), 3. Garance Roger (Fra)

_Le altre italiane:_ 7. Vittoria Pinna, 11. Irene Bertini, 20. Greta

Collini

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI SCIABOLA FEMMINILE – NAPOLI, 26 FEBBRAIO 2024

Qui i risultati live [3]

Quarti di finale

Covaliu (Rou) b. Spica (ITA) 15-14

Ottavi di finale

Spica (ITA) b. Gungor (Tur) 15-12

Tabellone da 32

Spica (ITA) b. Alkaya (Tur) 15-6

Patrice (Fra) b. Polli (ITA) 15-10

Lenkiewicz (Pol) b. Viale (ITA) 15-14

Tabellone da 64

Polli (ITA) b. Gollu (Tur) 15-6

Viale (ITA) b. Kurwa (Geo) 15-9

Serban (Rou) b. Nicolai (ITA) 15-14

Fase a gironi

Manuela Spica: sei vittorie, nessuna sconfitta

Alessandra Nicolai: cinque vittorie, una sconfitta

Mariella Viale: quattro vittorie, due sconfitte

Maria Clementina Polli: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (70): 1. Emma Neikova (Bul), 2. Anna Spiesz (Hun), 3. Amalia

Covaliu (Rou), 3. Felice Herbon (Ger)

_Le italiane:_ 6. Manuela Spica, 24. Mariella Viale, 30. Maria

Clementina Polli, 33. Alessandra Nicolai

