[Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, Valsugana prima finalista, Capitolina e Torino salve

Serie A Elite Femminile, Valsugana prima finalista, Capitolina e Torino salve

25 Febbraio 2024

Roma – Il terzultimo turno della Serie A Elite Femminile sancisce l’accesso aritmetico del Valsguana alla finale scudetto. La squadra di Bezzati batte infatti il CUS Milano per e conquista i punti che regalano il primo verdetto del Girone Playoff. Nell’altro incontro del gruppo, Colorno v Villorba.

Anche il Girone Playout dà risposte importanti: la Capitolina batte Treviso dopo una gara tirata finita 12-14 per le romane e conquistano l’aritmetica salvezza. Salvezza centrata anche dal Cus Torino, che vince contro Calvisano, che rimane fanalino di coda a rischio retrocessione in Serie A.

Serie A Elite Femminile – II Fase, IV giornata

Girone Playoff:

Valsugana Rugby Padova v CUS Milano Rugby 33-0 (5-0)

Furie Rosse Rugby Colorno v Arredissima Villorba Rugby 10-21 (0-4)

Classifica: Valsugana Rugby Padova 20; Arredissima Villorba Rugby 13; CUS Milano Rugby 5; Furie Rosse Rugby Colorno 1

Girone Playout:

Benetton Rugby Treviso v Unione Rugby Capitolina 12-14 (1-4)

Iveco Cus Torino v Rugby Calvisano 38-15 (5-0)

Classifica: Unione Rugby Capitolina 17; Iveco Cus Torino 16; Benetton Rugby Treviso 6; Rugby Calvisano 0

Padova – Campo Valsugana Rugby Padova, domenica 25 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, V giornata

Valsugana Rugby Padova v Cus Milano Rugby 33-0 (26-0)

Marcatori: p.t. 5’ m. Costantini (5-0), 9’ m. Rasi tr Sillari (12-0), 15’ m. Ostuni tr Sillari (19-0), 32’ m. Ostuni tr Sillari (6-0) s.t. 60’ m. Stevanin tr Sillari (22-10)

Valsugana Rugby Padova: Zampieri; Ostuni Minuzzi (51’ Ravani), Sillari, Cheval (51’ Bitonci), Rasi (51’ Aggio); Stevanin, Stefan ©; Giordano, Veronese, Margotti; Della Sala (66’ Tonellotto), Costantini (55’ Belluco); Gai (46’ Fortuna), Cerato (51’ Da Lio), Benini (46’ Jeni).

All. Bezzati

Cus Milano Rugby: Verocal; Mora (54’ Cavina Gaia), Maffia (46’ Calini), Severgnini, Curto; Paganini, Barachetti, Elemi, Sartagno; Ivashchenko; Pagani, Galliani (75’ Cavina Giulia), Turolls (50’ Foscato), Giampaoli (62’ Cassaghi), Fernandenz

All. Rigosa

Arbitro: Smussi

Cartellini:

Calciatori: Sillari 4⁄5 (VAL)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato, terreno pesante, spettatori 200 circa.

Serie A Elite Femminile – IV giornata girone Playoff

Furie Rosse Colorno v Villorba 10-21 (5-8)

Marcatori: p.t.: 3’ c.p Capomaggi (0-3); 11’ m. Pin (0-8); 25’ m. Capurro (5-8); s.t. 7’ m. Cheli (10-8) 13’ c.p . Capomaggi (10-11); 29’ m. Busana (10-16); 25’ m. Muzzo (10 -21)

Furie Rosse Colorno: Catellani (s.t.38’ Borja); Corradini (s.t. 38’ Serio), Buso, Mannini; Bonaldo; Capurro, Barbieri (18’ Bertelè); Locatelli (CAP), Antonazzo, Jelic (38’ Boledi); Carnevali, Fernandez (st 1’ Prosperococco); Dosi, Cheli (38’ Tedeschi), Casolin(st 5’ Cuoghi). A disposizione (non entrata): Francillo,

All. Mordacci

Arredissima Villorba: Capomaggi; Busana, D’Incà, Busato, Muzzo; Cavina (st 33’ Turrin), Barattin (C), Pin (st 30’ Puppin); Frangipani, Triolo, Bragante; Frangipani, Parise (p.t. 26’ Copat); Zanette (st 33’ Pegorer), Gurioli (Pegorer), Crivellaro (t.p. 26’ Stecca). A disposizione (non entrate): Puppin, Tiani, Bonotto, Gazzi

All. Tubia

Arb.: Michael Baldazza

Cartellini: pt 40’ giallo Zanette (Villorba); s.t. 20’ giallo Dosi (Furie Rosse Colorno)

Calciatori: Mannini (Furie Rosse Colorno) 0/2; Capomaggi (Villorba) 2/4

Note: Giornata soleggiata, 12°. Campo in buone condizioni. 150 spettatori.

Impianti Sportivi de La Ghirada, domenica 25 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, Fase Playout, IV giornata

Benetton Treviso vs Unione Rugby Capitolina: 12-14 (7-0)

Marcatori: pt.: 27′ meta Magatti tr. Dall’Antonia (7-0); st.: 16′ meta Granzotto tr. Granzotto (7-7); 28′ meta Gizzi tr. Granzotto (7-14); 40′ meta Lera (12-14).

Benetton Rugby Treviso: Agosta; Giacomazzo, Magatti, Pellizzon, Barattin (29′ st Lera); Dall’Antonia, Campigotto; Celli, Tognon, Bacci; Giacomini (29′ st Sandron), Este; Franco (34′ st Stocco), Fent (C), Bottaro (36′ st Bado). A disposizione: Porricelli, Zorzi, Di Lorenzo, Fontaine

All.: Zani-Candiago

Unione Rugby Capitolina: Negroni; De Angelis (13′ st Francolini), Granzotto, Gizzi, Grenon (5′ st Sorgente); Corbucci (32′ st Fiorucci), Mastrangelo; Errichiello, Farina, Albanese (9′ st Serilli); Panfilo, Cacciotti; Nobile (C), Pietrini (36′ st Cittadini V.), Fiorenza. A disposizione: Belleggia, Girotto Marsili

All.: Murer-Amadio

Arbitro: Alice Torra (MI)

Calciatrici: Dall’Antonia (BEN) 1/2; Granzotto (URC) 2/2

Note: Pomeriggio soleggiato

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 25 febbraio 2024 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v Rugby Calvisano 38-15 (17-5)

Marcatori: p.t. 5’ m. Pantaleoni nt (5-0); 22’ m. Gronda tr. Sacchi (12-0); 24’ m. Marzocchi nt. (12-5); 30’ m. Comazzi nt. (17-5); s.t. 55’ m. Gai tr. Sacchi (24-5); 65’ m. Mazzoleni nt. (24-10); 72’ m. Comazzi tr. Sacchi (31-10); 76’ m. Sacchi tr. Sacchi (38-10); 83’ m. Costantini nt. (38-15)

IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni; Toeschi, Comazzi, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Gai, Epifani, Cagnotto (58’ Fulcini); Tognoni, Zoboli; Salvatore (58’ Reverso), Hu, Dambros Da Silva (58’ Repetto)

All. Marshallsay

Rugby Calvisano: Pirpiliu; Marzocchi, Pasquali, Skofka, Ghironzi; Romersa, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (Cap.), Guerra (59’ Murru); Bonvicini, Signorini (57’ Seck); Beretta (34’ Lò), Costantini, Rossi (60’ Domeneghini)

All. Pinna

Arb. Lorenzo Negro (Modena)

Cartellini: 53’ giallo Rossi (Calvisano), 64’ giallo Fulcini (Torino)

Calciatori: Sacchi (Torino) 4/6; Signorini (Calvisano) 0/1; Armanasco (Calvisano) 0/2

Note: Giornata nuvolosa, 13°. Campo in buone condizioni. 300 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Calvisano 0

Player of the match: Martina Epifani (Torino)

