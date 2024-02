0219 conferenza beghi

(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 UFFICIO STAMPA

“UOMINI IN VIAGGIO TRA STORIA, METAFORA, LETTERATURA” CICLO DI CONFERENZE A CURA DEI SERVIZI CULTURALI E DEL CIRCOLO IL PORTICCIOLO

22 FEBBRAIO ORE 17.00 ALLA BIBLIOTECA CIVICA “P. M. BEGHI” IL SECONDO APPUNTAMENTO

La Spezia, 19 febbraio 2024 – Giovedì 22 febbraio alle ore 17.00 alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” avrà luogo il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Uomini in viaggio” a cura di Rina Gambini, Egidio di Spigna, Roberto Camerini organizzato in collaborazione con i Servizi Culturali della Spezia e Il Circolo Il Porticciolo.

Il tema della conferenza è “Minoranze etniche e linguistiche”: in Italia, in particolare nelle zone alpine, esistono enclave linguistiche che testimoniano la presenza di popolazioni giunte da lontano in tempi remoti e che hanno conservato molte delle loro tradizioni. Minoranze perfettamente integrate, ma attente a non disperdere il loro patrimonio di usi e costumi, che sono diventati attrattive turistiche delle zone da loro abitate. Ne parlano:

Rina Gambini, Popolazioni giunte da lontano

Mauro Lubatti, Gli Occitani delle Alpi piemontesi

BIBLIOTECA CIVICA “P.M. BEGHI”

La Spezia – via del Canaletto, 100