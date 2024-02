morti sul lavoro: già oltre 150 nel 2024, ma ve li nascondono. “L’uomo nel lampo” svela l’occultamento di tanti morti sul lavoro

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Amadeus a Sanremo presentando la canzone sui morti sul lavoro “L’uomo nel

lampo” smonta e rende ridicola la narrazione minimalista sui morti sul

lavoro. Quattro morti al giorno fanno 1041 (fonte INAIL) che sarebbero i

morti per infortuni nel 2023? Oppure 1465 che è la somma di 4×365? (1485

monitorati dall’Osservatorio di Bologna morti sul lavoro) come scrivo dal 2

gennaio 2024? Mi sono sentito dopo 16 anni di monitoraggio come Davide che

batte Golia, che è in questo caso il sistema “morti e infortuni sul lavoro”

fatto di connivenza, interessi politici e mediatici; come possono andare i

pavidi contro un sistema che distribuisce miliardi di euro, che “dona”

posti di lavoro ben remunerati, che ha creato una lobby trasversale a tutti

i partiti? Come non scandalizzarsi se nessuno, dico nessuno, è mai voluto

venire a vedere se quello che scrivevo era vero? che i morti sul lavoro

sono molti di più, inghiottiti in questa voragine anche oltre 2600

agricoltori schiacciati dal trattore in questi 17 anni, già 12 nel 2024. Ma

la dignità della politica dov’è finita in questi anni se uno scrive che

ogni anno spariscono dalla “conta INAIL” dai 300 ai 400 lavoratori ogni

anno? E c’è chi si è pure arricchito analizzando questi morti parziali,

inventandosi fantasiose formule che farebbero sorridere se non parlassimo

di morti sul lavoro. E ora come si riposizionano? In parte l’hanno già

fatto perché stanno modificando la loro narrazione diventata ormai

insostenibile. O continueranno come se niente fosse? Ma ora, anzi da tanto,

gli italiani e anche Amadeus sanno che i morti sul lavoro sono molti di

più. Anche dai referenti in Europa arriva la narrazione minimalista, me

l’avevano detto, in Europa non si mettono contro al conteggio parziale

italiano, perdi tempo a scrivere, e così è stato. Ma lotterò per dare

visibilità a quegli oltre 6000 morti sui luoghi di lavoro che hanno

occultato in questi 17 anni. Carlo Soricelli curatore dell’Osservatorio

nazionale di Bologna morti sul lavoro