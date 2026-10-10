SPOROČILO ZA JAVNOST: Minister Cigler Kralj v Komendi izpostavil mlade, digitalizacijo in prehransko varnost

MINISTER CIGLER KRALJ V KOMENDI IZPOSTAVIL MLADE, DIGITALIZACIJO IN

PREHRANSKO VARNOST

Komenda, 9. oktober 2026 – Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je

danes nagovoril obiskovalce 31. jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma v

Komendi. Ob tem je poudaril pomen sejmov kot prostora povezovanja,

izmenjave znanja in ustvarjanja novih priložnosti za razvoj slovenskega

kmetijstva, obrti in podjetništva. »Tu se izkušnje srečajo z novimi

idejami, iz pogovora pa lahko zraste novo sodelovanje,« je poudaril.

Minister Cigler Kralj je v svojem nagovoru poudaril pomembno vlogo sejma:

»Omogoča, da se povežemo, da izmenjamo dobre prakse, poiščemo nove

poslovne priložnosti in skupaj razmišljamo o tem, kako bomo zagotovili

prihodnost slovenskega podeželja. Za vsem tem stojijo ljudje ter ure in

ure dela, znanje, ki se je pogosto prenašalo iz roda v rod, in pogum. Ne

smemo zanemariti poguma, da si nekdo vedno znova upa poskusiti nekaj

novega.«

Tudi zato ministrstvo posebno pozornost namenja prevzemanju kmetij,

naložbam in razvoju dejavnosti ter dostopu do znanja in svetovanja kmetom.

»Želimo si, da mladi v kmetijstvu zaslutijo in prepoznajo priložnost za

uresničitev svojih zamisli, dostojen zaslužek in seveda tudi dobro

življenje, da bodo delo svojih staršev in starih staršev in še starejših

prednikov s ponosom nadaljevali in ga z novim znanjem razvijali še

naprej,« je poudaril minister.

Druga prednostna naloga ministrstva je zmanjševanje administrativnih

bremen in razvoj digitalizacije. Minister je poudaril, da kmetje pogosto

opozarjajo na preobsežno administracijo, zato si ministrstvo prizadeva za

enostavnejše postopke, manj podvajanja podatkov in digitalne rešitve, ki

bodo kmetom prihranile čas.

Kot tretjo prednostno nalogo je izpostavil krepitev prehranske varnosti in

povečanje deleža doma pridelane hrane. Po njegovih besedah so zadnja leta

pokazala, kako pomembna je sposobnost države, da čim več hrane pridela

sama.

Minister je spomnil tudi na vse pogostejše podnebne in vremenske izzive, s

katerimi se sooča slovensko kmetijstvo. Ob letošnjih ujmah je poudaril

pomen pravočasne pomoči prizadetim kmetijam ter nadaljnjih vlaganj v

ukrepe, ki povečujejo odpornost kmetijske pridelave.

Ob tem je izpostavil, da brez spoštovanja do kmeta ni mogoče zagotoviti

dolgoročne prehranske varnosti države: »Stvari obračamo v smer, da bo kmet

gospodar na svoji zemlji in gospod v Sloveniji. In to je edino prav, saj

si kmet, pridelovalec hrane, to dostojanstvo in to čast tudi zasluži,« je

poudaril minister.

Ministrstvo za kmetijstvo se na sejmu, ki poteka do nedelje, 11. oktobra

2026, predstavlja z razstavnim prostorom, kjer sodelavci Agencije za

kmetijske trge in razvoj podeželja obiskovalcem nudijo informacije o

kmetijskih podporah in ukrepih. Poseben poudarek je namenjen tudi prenosu

znanja in inovacij v prakso. Predstavljeni so rezultati projektov

Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in konzorcijev institucij

znanja, ki povezujejo raziskovalce, svetovalce in kmete pri iskanju

rešitev za sodobne izzive v kmetijstvu. Obiskovalci se lahko seznanijo s

projekti s področja trajnostne živinoreje, podnebju prilagojenega

kmetovanja in digitalizacije ter z uporabo sodobne opreme za spremljanje

reje živali in upravljanje kmetijske pridelave.

Lep pozdrav!

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO

Oddelek za odnose z javnostmi

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