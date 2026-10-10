SPOROČILO ZA JAVNOST: Minister Cigler Kralj v Komendi izpostavil mlade, digitalizacijo in prehransko varnost

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - MINISTER CIGLER KRALJ V KOMENDI IZPOSTAVIL MLADE, DIGITALIZACIJO IN
PREHRANSKO VARNOST
Komenda, 9. oktober 2026 – Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je
danes nagovoril obiskovalce 31. jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma v
Komendi. Ob tem je poudaril pomen sejmov kot prostora povezovanja,
izmenjave znanja in ustvarjanja novih priložnosti za razvoj slovenskega
kmetijstva, obrti in podjetništva. »Tu se izkušnje srečajo z novimi
idejami, iz pogovora pa lahko zraste novo sodelovanje,« je poudaril.
Minister Cigler Kralj je v svojem nagovoru poudaril pomembno vlogo sejma:
»Omogoča, da se povežemo, da izmenjamo dobre prakse, poiščemo nove
poslovne priložnosti in skupaj razmišljamo o tem, kako bomo zagotovili
prihodnost slovenskega podeželja. Za vsem tem stojijo ljudje ter ure in
ure dela, znanje, ki se je pogosto prenašalo iz roda v rod, in pogum. Ne
smemo zanemariti poguma, da si nekdo vedno znova upa poskusiti nekaj
novega.«
Tudi zato ministrstvo posebno pozornost namenja prevzemanju kmetij,
naložbam in razvoju dejavnosti ter dostopu do znanja in svetovanja kmetom.
»Želimo si, da mladi v kmetijstvu zaslutijo in prepoznajo priložnost za
uresničitev svojih zamisli, dostojen zaslužek in seveda tudi dobro
življenje, da bodo delo svojih staršev in starih staršev in še starejših
prednikov s ponosom nadaljevali in ga z novim znanjem razvijali še
naprej,« je poudaril minister.
Druga prednostna naloga ministrstva je zmanjševanje administrativnih
bremen in razvoj digitalizacije. Minister je poudaril, da kmetje pogosto
opozarjajo na preobsežno administracijo, zato si ministrstvo prizadeva za
enostavnejše postopke, manj podvajanja podatkov in digitalne rešitve, ki
bodo kmetom prihranile čas.
Kot tretjo prednostno nalogo je izpostavil krepitev prehranske varnosti in
povečanje deleža doma pridelane hrane. Po njegovih besedah so zadnja leta
pokazala, kako pomembna je sposobnost države, da čim več hrane pridela
sama.
Minister je spomnil tudi na vse pogostejše podnebne in vremenske izzive, s
katerimi se sooča slovensko kmetijstvo. Ob letošnjih ujmah je poudaril
pomen pravočasne pomoči prizadetim kmetijam ter nadaljnjih vlaganj v
ukrepe, ki povečujejo odpornost kmetijske pridelave.
Ob tem je izpostavil, da brez spoštovanja do kmeta ni mogoče zagotoviti
dolgoročne prehranske varnosti države: »Stvari obračamo v smer, da bo kmet
gospodar na svoji zemlji in gospod v Sloveniji. In to je edino prav, saj
si kmet, pridelovalec hrane, to dostojanstvo in to čast tudi zasluži,« je
poudaril minister.
Ministrstvo za kmetijstvo se na sejmu, ki poteka do nedelje, 11. oktobra
2026, predstavlja z razstavnim prostorom, kjer sodelavci Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja obiskovalcem nudijo informacije o
kmetijskih podporah in ukrepih. Poseben poudarek je namenjen tudi prenosu
znanja in inovacij v prakso. Predstavljeni so rezultati projektov
Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in konzorcijev institucij
znanja, ki povezujejo raziskovalce, svetovalce in kmete pri iskanju
rešitev za sodobne izzive v kmetijstvu. Obiskovalci se lahko seznanijo s
projekti s področja trajnostne živinoreje, podnebju prilagojenega
kmetovanja in digitalizacije ter z uporabo sodobne opreme za spremljanje
reje živali in upravljanje kmetijske pridelave.
Lep pozdrav!
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
Oddelek za odnose z javnostmi
Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija
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