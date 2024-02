(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 COPPA DEL MONDO – A BARCELLONA 8 SPADISTE AZZURRE AL TABELLONE

PRINCIPALE. E A LIMA AVANZANO 7 SCIABOLATRICI

Sono 15 le atlete azzurre che tra la prova di spada femminile a

Barcellona e quella di sciabola femminile a Lima si sono qualificate per

il tabellone principale. Otto nella gara spagnola e sette in quella

peruviana.

BARCELLONA – A Barcellona, nella prova di Coppa del Mondo di spada

femminile, sono otto le azzurre presenti nel tabellone principale che si

svolgerà domani.

Già qualificate grazie al ranking, Mara Navarria, Alberta Santuccio,

Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Dopo una fase a gironi con sei

vittorie in altrettanti match, si è aggiunta anche Roberta Marzani.

Grazie ai successi nei tabelloni preliminari, hanno conquistato un posto

nelle migliori 64 Alessandra Bozza, Federica Isola e Lucrezia Paulis.

Stop nell’ultimo incontro di giornata per Nicol Foietta. Out nel

tabellone da 128 Gaia Traditi e Sara Maria Kowalczyk mentre si è fermata

nel turno da 256 la prova di Carola Maccagno.

Domani alle ore 9 l’inizio del tabellone principale da 64 della prova

spagnola. Domenica la chiusura del weekend con la prova a squadre con

l’Italia a caccia di punti per la qualificazione alle Olimpiadi di

Parigi 2024.

LIMA – Nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima, in

Perù, sono sette le atlete azzurre qualificate al tabellone principale.

Già ammesse alla giornata di domani, per diritto di ranking, Martina

Criscio, Chiara Mormile e Rossella Gregorio. Dopo la fase a gironi hanno

conquistato il “pass” anche Rebecca Gargano e Claudia Rotili. Grazie al

successo nel turno preliminare decisivo, hanno conquistato un posto nel

tabellone principale anche Eloisa Passaro e Michela Battiston (che nel

match decisivo ha avuto la meglio sull’altra azzurra Benedetta Fusetti).

Out nel match delle 64 Irene Vecchi, stop per Michela Landi nel turno

delle 128. Si è fermata ai gironi la corsa di Giulia Arpino e Alessia Di

Carlo.

Domani, a partire dalle ore 16.30 italiane, il via del tabellone

principale della prova individuale. Domenica la chiusura del weekend

peruviano con la competizione a squadre.

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE FASI PRELIMINARI – BARCELLONA (SPAGNA),

9 FEBBRAIO 2024

Qui i risultati [1]

Tabellone preliminare da 64

Bozza (ITA) b. Torrego (Esp) 13-9

Isola (ITA) b. Chen (Chn) 0-0

Paulis (ITA) b. Bogdanov (Isr) 15-11

Nabeth (Fra) b. Foietta (ITA) 15-10

Tabellone preliminare da 128

Isola (ITA) b. Narita (Jpn) 15-8

Bozza (ITA) b. Lee (Kor) 12-10

Foietta (ITA) b. Chan (Hkg) 14-4

Paulis (ITA) b. Abdul Rahman (Sgp) 15-8

Fernandez Calleja (Esp) b. Traditi (ITA) 12-11

Yu (Chn) b. Kowalczyk (ITA) 15-7

Tabellone preliminare da 256

Kowalczyk (ITA) b. Pinyol Tomas (Esp) 15-11

Elmer (Aut) b. Maccagno (ITA) 15-10

Traditi (ITA) b. Kuroki (Jpn) 15-12

Paulis (ITA) b. Alvim (Por) 15-7

Foietta (ITA) b. Salminen (Fin) 15-6

Fase a gironi

Roberta Marzani: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i

gironi)

Federica Isola: cinque vittorie, una sconfitta

Alessandra Bozza: cinque vittorie, una sconfitta

Lucrezia Paulis: quattro vittorie, due sconfitte

Carola Maccagno: tre vittorie, tre sconfitte

Sara Maria Kowalczyk: tre vittorie, tre sconfitte

Gaia Traditi: tre vittorie, tre sconfitte

Nicol Foietta: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (307): 93. Nicol Foietta, 127. Sara Maria Kowalczyk, 129.

Gaia Traditi, 181. Carola Maccagno,

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE FASI PRELIMINARI – LIMA (PERÙ), 9

FEBBRAIO 2024

Qui i risultati [2]

Tabellone principale da 64 (domani)

Battiston (ITA) – Gregorio (ITA)

Rotili (ITA) – Takashima (Jpn)

Criscio (ITA) – Tranquille (Fra)

Passaro (ITA) – Pusztai (Hun)

Mormile (ITA) – Gette (Ger)

Gargano (ITA) – Sit (Hkg)

Tabellone preliminare da 64

Passaro (ITA) b. Ventura (Esp) 15-6

Battiston (ITA) b. Fusetti (ITA) 15-10

Dayibekova (Uzb) b. Vecchi (ITA) 15-14

Tabellone preliminare da 128

Matuszak (Pol) b. Landi (ITA) 15-11

Fase a gironi

Rebecca Gargano: cinque vittorie una sconfitta (qualificata dopo i

gironi)

Claudia Rotili: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i

gironi)

Eloisa Passaro: quattro vittorie, due sconfitte

Michela Battiston: quattro vittorie, due sconfitte

Irene Vecchi: quattro vittorie, due sconfitte

Benedetta Fusetti: tre vittorie, tre sconfitte

Michela Landi: tre vittorie, tre sconfitte

Giulia Arpino: due vittorie, quattro sconfitte (eliminata dopo i gironi)

Alessia Di Carlo: due vittorie, quattro sconfitte (eliminata dopo i

gironi)

Classifica (147): 71. Irene Vecchi, 100. Michela Landi, 114. Giulia

Arpino, 115. Alessia Di Carlo

_QUI TUTTE LE FOTO DELLA PRIMA GIORNATA DI BARCELLONA_ [3]

_QUI TUTTE LE FOTO DELLA PRIMA GIORNATA DI LIMA [4]_

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [5]

