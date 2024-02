(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 AUTONOMIA. SCHIFONE (FDI): DA DE LUCA E MARINO ZERO SENSO DELLE ISTITUZIONI

“Il presidente della Regione De Luca ci ha abituati a tutto in questi anni, ma questa volta davvero ha superato il limite. Utilizzare il logo della Regione Campania per promuovere una manifestazione contro il governo è gravissimo ed è la chiara rappresentazione della sua mancanza totale di senso delle istituzioni. Altrettanto grave è che sulla locandina ci sia il logo dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. A che titolo è stata messa? L’Associazione non dovrebbe rappresentare tutti i comuni? O solo quelli targati PD? Questo atteggiamento è inaccettabile e non può essere tollerato oltre. Mi auguro sinceramente che, per una volta, oltre a predicare ‘il loro alto senso delle istituzioni’ i colleghi del Pd dimostrino di saperlo anche mettere in atto. Schlein richiami all’ordine il governatore De Luca e Decaro faccia altrettanto con il sindaco Marino. Le istituzioni non sono comitati elettorali ma la casa di tutti i cittadini, nessuno escluso”. Così il deputato campano di Fratelli d’Italia, Marta Schifone.

