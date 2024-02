(ACON) SALUTE. COSOLINI (PD): FEDRIGA DOVR SBROGLIARE MATASSA DI RICCARDI

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 9 feb – “Sulla vicenda delle Risorse aggiuntive

sar? dunque Fedriga a dover sbrogliare la matassa che gli ha

consegnato il suo assessore Riccardi. ? un bene che il presidente

si esponga sulla crisi della sanit?, ma non solo sul punto

specifico bens? sulla gestione complessivamente negativa che ha

approvato e coperto politicamente. Intanto metta una pezza a

questo strafalcione, per evitare un inasprimento delle relazioni

e un altro colpo pesante agli operatori della sanit? pubblica”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale e componente

della segreteria regionale del Pd Fvg, Roberto Cosolini, dopo che

il personale ha votato all’unanimit? lo stato di agitazione,

nell’assemblea indetta all’esterno dell’ospedale di Cattinara da

Cgil, Cisl e Fials, contro le nuove modalit? di assegnazione

delle risorse aggiuntive per il personale (Rar) di Asugi.

“Con un’interrogazione a Riccardi – ricorda Cosolini – avevo gi?

evidenziato l’assurdit? di una cosiddetta perequazione fra

territori fatta al ribasso, in presenza del bilancio pi? ricco

della storia della Regione. Ho depositato una nuova

interrogazione per avere dei numeri precisi e ho richiesto una

seduta straordinaria della commissione Salute per discuterne”.

Per il consigliere dem “? assurdo far mancare 4-5 milioni alla

sanit? in un momento come questo. I lavoratori di Asugi e Burlo

hanno ragione e sarebbe inaccettabile che venissero penalizzati

in questo modo da chi guida la Regione”.

ACON/COM/fa

091611 FEB 24