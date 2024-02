(ACON) AMBIENTE. HONSELL (OPEN): AMARO DESTINO PER I 47 TIGLI STORICI DI PN

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 9 feb – “Amaro destino per i 47 tigli storici

del parco dell’ex Fiera di Pordenone: venire tagliati in ceppi

all’interno di un fortino blindato da vigilantes e polizia locale

(con ulteriori costi a carico del cittadino) nel nome della

sostenibilit? green”. Lo scrive, in una nota, il consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Il sindaco Ciriani si candida alle Europee ma lascia un’eredit?

di profonda delusione tra migliaia di propri cittadini per

l’ostinazione verso una scelta non condivisa. Un grande

architetto diceva ‘Sometimes less is more’ (Ci sono volte nelle

quali fare di meno vale di pi?). Mai come in questo caso, sarebbe

stato pi? calzante tale principio”, conclude Honsell.

ACON/COM/fa

091744 FEB 24