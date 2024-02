(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 GIURÌ, SBARDELLA (FDI): CONTE SENZA RISPETTO PER ISTITUZIONI

“Conte, in pieno stile Cinque Stelle, ha inizialmente accusato e poi si è ritirato a pochi passi dalla stesura della relazione conclusiva da parte dei colleghi membri del Giurì d’onore che hanno lavorato per settimane sui documenti per garantire l’imparzialità del ‘giudizio’. Con molta probabilità la ritirata è dovuta alla paura di un finale umiliante per lui. Quello che è certo è che, agendo in questa direzione, ha mancato di rispetto alle Istituzioni. Forse i Cinque Stelle non hanno ancora compreso appieno la loro posizione: le Istituzioni non si gestiscono come la piattaforma Rousseau. Un finale così codardo era quasi prevedibile”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella.

