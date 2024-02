(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 GIURI’, BALDELLI (FDI): CONTE PER PAURA DEL GIUDIZIO BATTE LA RITIRATA

“La decisione del presidente Conte di sottrarsi al giudizio del Giurì d’onore a pochi metri dal traguardo, ovvero a un passo dalla stesura della relazione conclusiva, è un atto gravissimo. Lo è come fatto in sé- perché era stato lui a chiederne l’istituzione salvo poi fare marcia indietro per paura del ‘giudizio’- ma lo è ancor di più perché nel farlo ha mancato di rispetto ai colleghi che, con disciplina e onore, stavano esercitando le proprie funzioni e che per mesi per mesi hanno lavorato alla ricerca della verità. Con le istituzioni non si gioca. Il giurì d’onore è una cosa seria e quanto avvenuto non ha precedenti. Grazie al Presidente Mulè per avere con serietà, puntualità e rigore chiarito la dinamica di quanto accaduto”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.

