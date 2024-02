ENERGIA: IN SAIPEM L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Uffici Stampa

Comunicato Stampa

IN SAIPEM L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti diversi accordi tra le organizzazioni sindacali di

categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la direzione aziendale di Saipem. In

evidenza la stesura di un protocollo sperimentale su una nuova strumentazione digitale

per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con l’implementazione di

strumenti di IA deep learning.

Questo accordo prevede “La gestione delle cosiddette smart cameras – spiegano

Filctem, Femca, Uiltec – che, introducendo l’intelligenza artificiale nel campo della

sicurezza sui posti di lavoro, consentirà di effettuare una loro sperimentazione nel

cantiere di Argo/Cassiopea. Su questo è stato coinvolto anche l’Organismo Paritetico

Nazionale di HSE (Salute e Sicurezza) legato al contratto nazionale di lavoro”.

“Attenzione molto precisa – fanno presente i sindacati – è stata dedicata agli aspetti

pertinenti il rispetto della privacy dei lavoratori e al non utilizzo di tale tecnologia per

fini sanzionatori”.

“La sottoscrizione di questo accordo, insieme ad altri riguardanti le trasferte, è

importante anche in funzione della chiusura del nuovo protocollo di relazioni industriali

che ci auguriamo possa concretizzarsi in breve tempo. Un percorso iniziato in piena

emergenza Covid che ha evidenziato quanto sia diventato ormai necessario uno

strumento innovativo che regoli la reale e concreta partecipazione dei lavoratori alle

decisioni dell’azienda. L’evoluzione nella organizzazione del lavoro è necessaria per

sostenere: la digitalizzazione e la transizione ambientale ed energetica; le esigenze di

formazione a più livelli. L’innovazione nella contrattazione in tema di Partecipazione e

Premi di Risultato hanno ormai reso indispensabile un innovativo Protocollo che

accompagni i rapporti fra Organizzazioni Sindacali e Saipem nel prossimo futuro”

concludono le segreterie nazionali di Filctem, Femca e Uiltec.

Roma, 8 febbraio 2024

Uffici Stampa