(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Due giorni a Milano organizzati da UNIAMO in occasione della XVII Giornata

delle Malattie Rare*

*Malattie rare, domani, venerdì 9 febbraio, la conferenza stampa a Milano e

sabato 10 la marcia **per attirare l’attenzione sulla comunità*

Milano, 8 febbraio – In occasione della XVII Giornata delle Malattie Rare,

UNIAMO – Federazione Italiana Malattie – Rare organizza domani, 9 Febbraio,

dalle 11 alle 13,00, a Milano, all’hotel Principe di Savoia, in Piazza

della Repubblica, 17, la conferenza stampa per la campagna #UNIAMOleforze.

All’appuntamento intervengono Annalisa Scopinaro, presidente UNIAMO,

Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Giovanni Pavesi,

Direttore Assessorato Welfare Regione Lombardia, Lamberto Bertolè,

Assessore Welfare e Salute Comune di Milano, Lisa Noja, già Onorevole delle

XVIII Legislatura, la Sen. Simona Flavia Malpezzi, la Sen. Licia Ronzulli,

l’On. Enrico Costa, l’On. Gian Antonio Girelli,

i rappresentanti delle associazioni, Erica Daina, Centro Coordinamento

malattie rare Regione Lombardia, Alessandro Amorosi, Direzione Generale

Welfare e Giuliana Sabatino, Dirigente Polo Ospedaliero.

Sabato 10 febbraio dalle ore 15,00 avrà luogo la IX edizione della marcia

dedicata alle persone con malattia rara, ai loro caregiver e alle

associazioni di pazienti. L’iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare

l’opinione pubblica sulle necessità e bisogni dei 300 milioni di malati

rari in tutto mondo. Il corteo si riunirà in Piazza Castello a Milano a

partire dalle ore 15. La conclusione è prevista per le ore 17 in via

Palestro presso i Giardini “Indro Montanelli”.

La marcia rientra in un’ampia serie di eventi organizzati e co-organizzati

da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare nel mese di febbraio, in

occasione della Giornata delle Malattie Rare, celebrata il 29 febbraio,

“giorno raro per i malati rari” e si inserisce in una più ampia

programmazione europea coordinata da Eurordis su http://www.rarediseaseday.org.

Ufficio stampa

Erika Letizia Anna Ciancio