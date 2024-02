(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Il Dl Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nella stessa Serie Generale anche l’avviso di avvenuta pubblicazione del decreto CER. Pichetto: “Ora impegno rivolto ad attuazione”.

Roma, 8 febbraio – Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio è stata pubblicata la legge n° 11 del 2 febbraio 2024, che converte il Decreto Energia come modificato dal passaggio parlamentare. Il provvedimento contiene, tra gli altri, misure per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione come la gas e l’electricity release per le aziende gasivore ed energivore, azioni per lo sviluppo di filiere delle rinnovabili tra cui la geotermia e l’eolico off-shore, interventi per un passaggio informato e senza criticità tecniche alla maggior tutela per i clienti del mercato elettrico.

Il testo accelera anche la ricostruzione nelle aree oggetto delle più recenti alluvioni e nel sisma del marzo scorso in Umbria, oltre a intervenire su alcune questioni territoriali, quali la possibilità di autocandidature per ospitare il Deposito Unico dei rifiuti radioattivi e il rafforzamento dei poteri al Commissario per la Depurazione.

Sulla stessa Serie Generale n.31 della Gazzetta Ufficiale è diffuso l’avviso dell’avvenuta pubblicazione sul portale del Ministero del decreto che favorisce la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, attraverso il doppio binario della tariffa incentivante su tutto il territorio nazionale e del contributo a fondo perduto rivolto alle iniziative nei comuni sotto i 5000 abitanti.

Per il Ministro Gilberto Pichetto, “ora tutte le nostre attenzioni sono rivolte all’attuazione delle norme, che sono in grado di sbloccare ingenti investimenti e di cambiare le prospettive energetiche del nostro Paese, nel solco dei nostri obiettivi ribaditi nelle sedi continentali e internazionali”.

