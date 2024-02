(ARC) Protezione civile: Riccardi, sicurezza dei volontari al centro

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Proseguono incontri sul territorio su applicazione modifica

introdotta nel D.Lgs 81/2008

Latisana, 8 feb – “Implementeremo la formazione teorica e

pratica dei volontari di Protezione civile e proseguiremo nel

mettere a disposizione strumenti e risorse per l’ulteriore

dotazione di dispositivi di protezione individuale (dpi). Con

l’incontro odierno proseguiamo quell’importante dialogo con i

sindaci e i coordinatori di Protezione civile per informare

sull’applicazione della modifica introdotta nel decreto

legislativo n. 81/2008 che, per il mondo del volontariato, vede

esclusa la prima parte ai fini delle responsabilit? penali mentre

sar? applicabile solo la parte formativa e l’uso dei dispositivi

di protezione individuali. Il Governo ha definito, in tempi

brevissimi, con la modifica normativa, come sindaci e

coordinatori di Protezione civile non siano assimilabili a datori

di lavoro e ai dirigenti nell’ambito della sicurezza sui luoghi

di lavoro”.

A darne conto ? stato l’assessore regionale con delega alla

Protezione civile, Riccardo Riccardi, nella sala consiliare del

municipio di Latisana, dove ha incontrato amministratori locali e

coordinatori di Protezione civile della Bassa friulana con il

direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia,

Amedeo Aristei, il direttore del servizio volontariato Nazzareno

Candotti e Daniela Iuri per l’avvocatura della Regione Fvg.

“Questi incontri – ha commentato Riccardi – sono un’occasione per

illustrare la norma, per rafforzare il rapporto con i territori e

consentire un dialogo che permetta di rispondere alle legittime

preoccupazioni che hanno coinvolto il mondo del volontariato di

Protezione civile. Lo spirito – ha proseguito – ? di mettere

ordine, in condivisione con tutti i territori, su alcune azioni

quali, ad esempio, quelle legate all’attivit? formativa e

mettendo al centro, come emerge dal quadro normativo, la

sicurezza del volontario”.

Durante la riunione ? stata sottolineata anche l’importanza di

identificare gli scenari di rischio e dettagliato sui principi

previsti nel decreto, fra cui le specifiche esigenze del mondo

del volontariato che ne caratterizzano l’attivit?, tra cui

l’immediatezza dell’intervento.

Riccardi ha ribadito l’impegno della Regione nell’assicurare le

condizioni per far ripartire a pieno regime il sistema di

Protezione civile regionale, attraverso il sostegno e

l’organizzazione delle attivit? formative e la fornitura dei

dispositivi di sicurezza necessari.

