(ACON) ENGLARO. HONSELL (OPEN): 15 ANNI FA SI AFFERM DIGNIT DELLA PERSONA

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 8 feb – “Quindici anni fa, esattamente il 9

febbraio 2009, presso la Quiete di Udine Eluana Englaro cessava

di respirare. Ci? che la rendeva la bella persona che era, era

invece gi? morta 17 anni prima a causa di un incidente. ?

importante ricordare quel giorno, per l’alto valore etico e il

coraggio di quell’autentico eroe civile, il padre, Beppino

Englaro, e di tutta una citt? che seppero restituire ad Eluana

Englaro la dignit? togliendo il sondino nasogastrico che

alimentava alcuni organi del suo corpo”.

A ricordare la storia di Eluana Englaro a 15 anni dalla sua

morte, ? il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio

Honsell, all’epoca sindaco di Udine.

“In quel giorno – rammenta il consigliere – si riafferm? il

diritto alla giustizia a un padre che, da anni, non riusciva a

trovare una struttura sanitaria che eseguisse quanto le sentenze

di tutti i gradi autorizzavano. Ma quel giorno, pi? in generale,

riafferm? anche il diritto di autodeterminazione della persona

umana. Fu la vicenda che permise di varare la legge n. 219/2007

sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di

trattamento”.

“C’? ancora molta strada da percorrere per quanto concerne la

dignit? della persona nel fine vita, ma l’eroismo di Beppino

Englaro continua a ispirare chi si batte per i diritti civili e

la bioetica. Come sindaco di Udine nel 2009, reputo il mio

sostegno di allora a Beppino Englaro come uno dei momenti

moralizzatori della mia esperienza politica”.

ACON/COM/rcm

081835 FEB 24