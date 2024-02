(ACON) DISAGIO GIOVANI. NOVELLI (FI): REGIONE CONTINUA A CERCARE RISPOSTE

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 8 feb – “Quello del disagio giovanile ? un

fenomeno complesso, con molte sfaccettature e che non pu? essere

maneggiato con superficialit?. Oggi la Commissione ha dato

amplissimo spazio a moltissimi soggetti che direttamente o

indirettamente si prendono cura dei giovani, delle loro esigenze

e delle loro aspettative. Abbiamo iniziato un percorso

finalizzato ad approfondire la conoscenza di questi temi e, nel

prosieguo della legislatura, lavoreremo con l’obiettivo di

cercare soluzioni condivise, anche proponendo di organizzare

commissioni congiunte, alla luce della trasversalit?

dell’argomento”.

Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia e

presidente della VI commissione, esprime in una nota

soddisfazione “per quanto emerso durante una seduta molto

partecipata e apprezzata. Il ruolo della Commissione ? mettere a

disposizione dei soggetti istituzionali e degli stakeholders un

momento di confronto e dialogo per individuare una formula che

migliori lo stato dell’arte”.

“Oggi – aggiunge il presidente della Sesta – sono emersi molti

spunti interessanti, tra cui la necessit? di favorire un maggior

dialogo sia tra i giovani, che tra i giovani stessi e gli adulti.

Le consulte provinciali dei giovani hanno sottolineato alcuni

aspetti che ritengono debbano trovare risposte pi? appropriate,

come ad esempio l’abbandono scolastico, il trasporto pubblico per

persone con disabilit?, il tema dell’autolesionismo, la salute

mentale, l’importanza del supporto psicologico. Faccio notare

come la Regione gi? si stia adoperando per dare risposta a queste

richieste, si tratta di unire le forze per trovare misure sempre

pi? efficaci”.

Ancora Novelli: “Tra i tanti soggetti auditi, mi piace menzionare

il contributo portato dalle consulte, che hanno posto l’accento,

tra le altre cose, sull’esigenza di fronteggiare fenomeni quali

il bullismo e il cyberbullismo. Il confronto non ? rimasto

circoscritto all’ambito scolastico, ma ha spaziato in vari

settori, ascoltando anche i rappresentanti delle forze

dell’ordine. Accanto alla prevenzione, ? emersa l’esigenza di

lavorare su un sistema di controllo per intervenire in modo

mirato e accurato nei confronti di chi commette abusi o reati”.

“Nessuno ha la presunzione di avere la bacchetta magica – chiude

il consigliere forzista – ma tutti i contributi che la politica

pu? ascoltare sull’argomento possono essere utili per migliorare”.

