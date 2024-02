Peppucci (FI) su proteste agricoltori a Strasburgo e Bruxelles: “Ripartiamo dagli agricoltori”

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 L’On.le Francesca Peppucci (FI/PPE) è intervenuta oggi in plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo: “Ci troviamo di fronte ad una evidente verità: se gli agricoltori fossero stati rispettati, se fosse stato rispettato il loro lavoro, non ci sarebbero stati centinaia di trattori la scorsa settimana a Bruxelles, non ci sarebbero stati centinaia di trattori oggi a Strasburgo, non ci sarebbero state decine e decine di manifestazioni in tutta Europa”.