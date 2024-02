AUN 7 FEBBRAIO 2024 (pag.3)

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 *Ponte di Montemolino sul fiume Tevere, assessore Melasecche: dalla Regione

nuovo finanziamento di 1,5 milioni di euro per la completa copertura

finanziaria dei lavori di consolidamento e adeguamento da tempo attesi.

Investimento complessivo di 5,2 milioni *

(aun) – Perugia, 7 feb. 024 – “La Giunta regionale ha destinato un nuovo

finanziamento di 1,5 milioni di euro, a valere sul proprio bilancio, per la

completa copertura finanziaria dell’intervento di consolidamento e

adeguamento del ponte di Montemolino sul fiume Tevere. Salgono così a 5,2

milioni di euro le risorse che abbiamo reperito, attingendo a vari canali

finanziari, compreso il PNRR, per consentire la piena riattivazione della

funzionalità del ponte, collegamento fondamentale fra i territori comunali

di Todi, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e Marsciano”.

È l’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici, Enrico

Melasecche, ad illustrare l’atto con cui, su sua proposta, la Giunta

regionale ha tempestivamente provveduto alla ricostituzione del

finanziamento integrativo, dopo che il prolungarsi dei tempi per

l’approvazione del progetto aveva comportato la revoca dello stanziamento

di 1,2 milioni di euro per l’annualità 2023.

“A fine dicembre queste risorse sono state riprogrammate e riassegnate –

spiega l’assessore – e allo stesso tempo abbiamo individuato una nuova

fonte di finanziamento, derivante da mutuo regionale, aumentando anche

l’importo fino a 1,5 milioni di euro: 300mila euro in più rispetto a quello

revocato, destinati alla realizzazione della viabilità alternativa, in

attesa del ripristino di quella originaria al completamento

dell’intervento”.

“Dopo il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per

il consolidamento e l’adeguamento stradale del ponte da parte della

Conferenza di servizi – conclude – ci sono tutte le condizioni perché

questo intervento, per il quale ci siamo fortemente impegnati insieme alle

amministrazioni comunali, veda finalmente l’apertura del cantiere e la sua

concretizzazione”.

L’assessore regionale Enrico Melasecche prenderà parte venerdì 9 febbraio

alle 17.30 all’assemblea pubblica sui lavori di adeguamento del ponte di

Montemolino, organizzata dal Comitato “Per il ponte di Montemolino”, che si

terrà al Diamond Cafè di Madonna del Piano di Monte Castello di Vibio.