(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 *Comunicato stampa*

*A Palazzo sant’Agostino la nomina del Consiglio Direttivo UPI Campania*

Oggi a Palazzo Sant’Agostino Il Presidente della Provincia di Salerno

Franco Alfieri ha partecipato all’Assemblea Generale UPI Campania. Erano

presenti i Presidenti e i Consiglieri provinciali delle 4 Province della

Campania convocati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

“Abbiamo proceduto alla nomina – dichiara il Presidente Franco Alfieri –

del Direttivo Regionale di UPI Campania che vede la presenza di diritto

dei quattro Presidenti e di sei Consiglieri provinciali (due per le

Province di Salerno e Caserta ed uno per Avellino e Benevento).

L’UPI Campania deve essere portavoce delle province campane sul tavolo

nazionale di UPI per avere più peso nelle trattative tra Enti Locali e

Governo Nazionale. A tutela del nostro Sud e della Campania, dobbiamo

lavorare al futuro assetto della Pubblica Amministrazione per costruire

insieme una nuova Provincia, più forte e strutturata, che possa dare

risposte concrete e servizi migliori alle nostre comunità”.

