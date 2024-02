Comune di Giussano / Comunicato stampa – Raccolta differenziata

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Raccolta differenziata, raggiunta quota 80%

Agosto mese record con quasi l’85%: “Grazie ai cittadini per questo risultato”

“I numeri della raccolta differenziata in città evidenziano un risultato davvero importante: nel corso del 2023 abbiamo raggiunto l’80%, segno evidente che il conferimento corretto dei rifiuti è oggi percepito come un reale contributo che il cittadino può dare alla sostenibilità ambientale. Per questo motivo, il nostro grazie va alle famiglie, alle imprese, ai giussanesi che ogni giorno compiono un gesto solo in apparenza semplice, ma in realtà di grande valore alla nostra comunità”.

Così il Sindaco Marco Citterio e Giacomo Crippa, assessore con delega all’Ambiente nel commentare il report annuale in materia di igiene urbana trasmesso da Gelsia Ambiente. Nel corso del 2023, la percentuale di raccolta differenziata nella Città di Giussano ha raggiunto il simbolico traguardo dell’80% (per la precisione, 79.98%), un elemento che conferma l’attenzione costante della cittadinanza verso le tematiche ambientali.

Nel corso dell’anno trascorso, a Giussano la percentuale del rifiuto destinato al recupero è salita ulteriormente rispetto al 79,37% del 2022. Il mese più virtuoso, durante lo scorso anno, è stato agosto con una punta di raccolta differenziata che ha sfiorato l’85%; gennaio, maggio, luglio e ottobre hanno tutti oltrepassato quota 80%, mentre il mese col valore più basso è stato dicembre (75.78%). I dati dell’ultimo quinquennio (2019-2023) inoltre mostrano che la raccolta differenziata a Giussano è passata dal 72% all’80%.

E’ proprio il risultato conseguito sulla raccolta differenziata che spinge l’Amministrazione Comunale a proseguire nell’attività di sensibilizzazione al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. In numeri, su un totale di oltre 10,7mila tonnellate di rifiuto raccolto nell’arco dei 12 mesi (erano state 10,1 nel 2022), appena 2,13mila hanno rappresentato la quota del secco indifferenziato mentre le rimanenti 8,53 sono state destinate a recupero. Le voci principali del differenziato destinato a riciclo riguardano frazione umida, carta e cartone, vetro cavo, multileggero/sacco giallo, legno e ingombranti. Altre voci consistenti sono rappresentate dal recupero di scarti del verde, terra di spazzamento, materiale ferroso, frigoriferi, vernici e televisori.

Giussano, 6 Febbraio 2024