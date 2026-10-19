Agenzia nr. 1799 – Sanità, Perrini (FDI): “Screening mammografico a Taranto, garantire massima copertura ed efficienza del servizio

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - "Sullo screening mammografico a Taranto serve garantire una copertura omogenea in tutto il territorio provinciale, insieme a tempi certi e azioni concrete per raggiungere le donne che non hanno ricevuto la lettera d'invito.
Lo screening mammografico è uno strumento fondamentale di prevenzione e diagnosi precoce, in grado di contribuire concretamente alla tutela della salute delle donne attraverso l'individuazione tempestiva di eventuali lesioni sospette. Sin dal mio insediamento in consiglio, ho sempre presentato emendamenti e finanziato interventi mirati per rafforzare la sanità e la prevenzione in questo campo.
Tuttavia, affinché la prevenzione sia efficace, non può dipendere dalla capacità della singola cittadina di reperire autonomamente informazioni o di attivarsi per ottenere un appuntamento. Il sistema deve funzionare in maniera proattiva, assicurando convocazioni regolari, informazioni chiare e percorsi di accesso semplici e uniformi per tutte le aventi diritto, indipendentemente dal comune di residenza.