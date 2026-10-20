Apulia Country Festival resoconto cs 19-10-2026 rl

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Tre giornate di concerti, dj set, workshop, spettacoli, esibizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 23 al 25 ottobre arriva nel Salento l'evento dedicato alla cultura country, rivolto agli appassionati di musica, danza e tradizioni western.
Torre Inserraglio, a Nardò, ospiterà l'Apulia Country Festival che, al motto di "Radici. Musica. Identità", si propone come un progetto culturale e turistico che promuove il Salento attraverso la musica, la danza, la tradizione e l'accoglienza.
Il Festival, che unisce spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio, richiama ogni anno partecipanti e scuole di ballo provenienti da tutta Italia ed è patrocinato da Provincia di Lecce e Comuni di Nardò e Matino.
La conferenza stampa di presentazione, condotta dal giornalista Bruno Conte, si è svolta oggi a Palazzo Adorno, alla presenza del direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, che ha portato il saluto del presidente Fabio Tarantino e che ha sottolineato, tra l'altro, come "lo spirito country è un buon compagno di viaggio per recuperare la bellezza dello stare insieme".
A raccontare i dettagli dell'evento c'erano Gabriele Scorrano, direttore artistico Apulia Country Festival, con il co-presentatore Stefano Invidia e Flavia Sabato, del Gruppo UroS., e Mirko Nestola, gestore di Inserraglio Restaurant Village.