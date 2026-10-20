Close Menu
Trending
martedì 20 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Apulia Country Festival resoconto cs 19-10-2026 rl

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Tre giornate di concerti, dj set, workshop, spettacoli, esibizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 23 al 25 ottobre arriva nel Salento l'evento dedicato alla cultura country, rivolto agli appassionati di musica, danza e tradizioni western.

Torre Inserraglio, a Nardò, ospiterà l'Apulia Country Festival che, al motto di "Radici. Musica. Identità", si propone come un progetto culturale e turistico che promuove il Salento attraverso la musica, la danza, la tradizione e l'accoglienza.

Il Festival, che unisce spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio, richiama ogni anno partecipanti e scuole di ballo provenienti da tutta Italia ed è patrocinato da Provincia di Lecce e Comuni di Nardò e Matino. 

La conferenza stampa di presentazione, condotta dal giornalista Bruno Conte, si è svolta oggi a Palazzo Adorno, alla presenza del direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, che ha portato il saluto del presidente Fabio Tarantino e che ha sottolineato, tra l'altro, come "lo spirito country è un buon compagno di viaggio per recuperare la bellezza dello stare insieme".

A raccontare i dettagli dell'evento c'erano Gabriele Scorrano, direttore artistico Apulia Country Festival, con il co-presentatore Stefano Invidia e Flavia Sabato, del Gruppo UroS., e Mirko Nestola, gestore di Inserraglio Restaurant Village.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl