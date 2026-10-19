Ritrovato un manoscritto autografo dell’opera che ispirò Foscolo e Leopardi

*Comunicato stampa UniMORE*

Leopardi*

*Il ricercatore Marco Capriotti del Centro DHMoRe dell'Università di Modena

e Reggio Emilia, ha identificato un manoscritto autografo degli «Sciolti a

Sigismondo Chigi» di Vincenzo Monti, di cui non erano finora noti

esemplari. I risultati della ricerca saranno pubblicati in un articolo

scientifico all'inizio del 2027.*

È stato *identificato e autenticato per la prima volta un manoscritto

autografo degli Sciolti a Sigismondo Chigi di Vincenzo Monti, opera che

influenzò la poesia di Foscolo e Leopardi*. Il ritrovamento si deve a *Marco

Capriotti*, ricercatore e Marie Skłodowska-Curie Fellow presso il *Centro

di ricerca sulle Digital Humanities – DHMoRe dell'Università di Modena e

Reggio Emilia*, diretto dal prof. *Matteo Al Kalak*. Il testo offre una

nuova testimonianza per approfondire la conoscenza del poemetto, di cui non

erano finora noti esemplari manoscritti.

I risultati della ricerca che ha condotto all'identificazione e

all'autenticazione del manoscritto saranno presentati in un articolo

scientifico, la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del 2027.

La scoperta del manoscritto autografo assume un significato particolare per

la posizione che gli *Sciolti a Sigismondo Chigi *occupano nella storia

della letteratura italiana degli ultimi due secoli. Il poemetto fu

crescente successo, divenendo ben presto tra le opere più lette e imitate

più decisiva fu la sua influenza su Leopardi,* che dal testo di Monti

trasse direttamente parole e immagini per dar vita alle sue poesie più

famose, tra cui *L'infinito, il Canto notturno di un pastore errante

dell'Asia e Le ricordanze.*

*"La rilevanza del ritrovamento non risiede soltanto nell'eccezionalità

materiale del documento, ma soprattutto nella possibilità di approfondire

la conoscenza di un'opera che diede un impulso senza precedenti alla poesia

italiana degli ultimi due secoli, e senza la quale alcuni dei massimi

capolavori della nostra letteratura non avrebbero mai assunto la forma in

cui li leggiamo noi oggi" *– commenta il Prof. *Matteo Al Kalak*.

Il Centro interdipartimentale di ricerca *DHMoRe* è promosso dal

Dipartimento di Studi linguistici e culturali e dal Dipartimento di

Ingegneria "Enzo Ferrari", con l'adesione dei Dipartimenti di

Giurisprudenza, di Economia "Marco Biagi", di Educazione e Scienze Umane e

di Comunicazione ed Economia.

Il Prof. *Matteo Al Kalak* si occupa di archivi e di valorizzazione del

DHMoReLAB, che prevede la creazione di archivi digitali e di cataloghi di

manoscritti, anche in relazione alle potenzialità del machine-learning.