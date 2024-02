(ACON) VIOLENZA URBANA. NOVELLI (FI): MISURE FORTI CONTRO AGGRESSIONI SU BUS

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 6 feb – “Pugni, traumi, aggressioni,

coltellini. Per fare gli autisti, a quanto si legge, oltre alle

patenti di guida si dovrebbe essere addestrati alle arti

marziali. Non basta guidare un mezzo impegnativo e pesante in

mezzo al traffico con tutte le difficolt? del caso, bisogna

fronteggiare i rischi legati alla presenza di passeggeri molesti

e violenti, spesso nati altrove e che, purtroppo, hanno deciso di

trasferirsi in Friuli”. Lo sottolinea, in una nota, il

consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli.

“Ma visto che non li abbiamo chiamati noi – aggiunge Novelli –

non siamo costretti a dare ospitalit? eterna a personaggi

sgraditi e sgradevoli. Queste considerazioni naturalmente non

valgono per gli immigrati per bene e che vogliono integrarsi”.

Secondo l’esponente forzista, leggere “le dichiarazioni degli

autisti degli autobus fa ribollire il sangue. Non possiamo

limitarci a scrollare la testa, servono misure per tutelare i

lavoratori. Bene le cabine chiuse e le telecamere, ma

probabilmente serve qualche squadra debitamente formata e

autorizzata che salga a campione sulle linee pi? a rischio e

valuti il livello di civilt? dei passeggeri esercitando, quindi,

un forte effetto deterrente”.

Ancora Novelli: “Per quanto mi riguarda e per le competenze della

VI Commissione, rimango a disposizione degli autisti, delle

associazioni di categoria e dei portatori di interesse per

approfondire il tema. In ogni caso, serve un atto forte:

immaginiamo di mettere sulle corse pi? a rischio personale pronto

ad affrontare queste inaccettabili situazioni in particolare con

effetto deterrente. Il tema pu? essere condizionato dalle risorse

economiche necessarie, ma a questo punto davanti al dilagare

delle gesta di questi delinquentelli che si muovono in branco

servono contromisure adeguate”.

