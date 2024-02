(ACON) FOIBE. GHERSINICH (LEGA): DA PELLEGRINO PAROLE GRAVI DI NEGAZIONISMO

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 6 feb – “Leggo con sgomento, ma senza stupore,

le parole della consigliera regionale Pellegrino che definisce il

dramma delle foibe come revisionismo, andando implicitamente a

negare quella tragedia”.

Lo afferma in una nota Giuseppe Ghersinich, consigliere regionale

della Lega.

“Il dramma delle foibe e dell’esodo non riguard? solo gli

italiani – spiega Ghersinich -, ma fu una vicenda tragica che

coinvolse tutti coloro che venivano ritenuti oppositori del

regime titino, senza ritornare sugli eccidi ai danni delle

popolazioni di lingua italiana basta pensare a Huda jama (grotta

maligna, in lingua slovena) dove sono state di recente rinvenute

migliaia di salme, oppure al massacro di Bleiburg, nella vicina

Carinzia, dove alla fine del conflitto vennero uccise tra le

30.000 e le 60.000 persone. Ancora oggi molte di quelle vittime

riposano anonime nei boschi della Slovenia, in attesa che la

verit? storica possa emergere”.

“Queste tragedie si possono inquadrare in una grande operazione

che fu fatta dai regimi comunisti ai danni dei loro oppositori e

che provoc? innumerevoli vittime e esodi forzati, lo stesso

Parlamento europeo – ricoda il consigoliere della Lega – ha

riconosciuto in una risoluzione del 2019 i crimini del

comunismo”.

“La mia famiglia ha subito direttamente quelle violenze, vicende

drammatiche che hanno segnato la vita di tante persone di quella

generazione. Proprio per questo – chiosa Ghersinich – non

dobbiamo mai abbassare la guardia contro vecchi e nuovi

negazionismi che, anche a distanza di tanti anni, cercano

costantemente di disconoscere quelle tragedie del secolo scorso”.

