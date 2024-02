(ACON) FESTIVAL LINGUE. BULLIAN (PAT-CIV): NON TRASCURARE LE PARLATE VENETE

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 6 feb – Il consigliere regionale di Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Enrico Bullian ha partecipato, stamattina,

alla riunione della V Commissione consiliare tenutasi a Corm?ns

per l’illustrazione del progetto Festival internazionale sulle

lingue di minoranza.

Ringraziando i partecipanti, Bullian afferma in una nota di

“condividere con il presidente della V Commissione, Diego

Bernardis, questi incontri itineranti (luned? eravamo ad

Aquileia): come consiglieri regionali, essere presenti sul

territorio ci d? la possibilit? di cogliere i diversi progetti,

le criticit? e gli umori degli enti locali, delle associazioni e

della popolazione”.

“Una iniziativa interessante, quella del Festival internazionale

– commenta ancora Bullian – che ha l’intento di valorizzare le

quattro lingue parlate in Friuli Venezia Giulia (italiano,

tedesco, sloveno e friulano), caso forse unico tra le regioni

italiane. A tal proposito, andrebbe anche ricordata la lunga

parentesi che il nostro territorio ha vissuto sotto l’impero

austro-ungarico, multietnico, multiculturale, multireligioso e

multilinguistico, dove molti (magari analfabeti) parlavano le

quattro lingue”.

“Se l’intento ? inserirsi nelle iniziative della capitale della

cultura europea Nova Gorica-Gorizia 2025! e del territorio

isontino, allargando la prospettiva oltre il Collio/Brda, allora

va evidenziato che l’Isontino ha anche un’altra seconda

specialit? – evidenzia il consigliere del Patto-Civica Fvg – che

lo rende a sua volta un unicum: il territorio ? diviso dal fiume

Isonzo fra chi parla la lingua friulana e chi le parlate di

derivazione veneta (a partire dal bisiaco). Pensare che, nelle

iniziative del festival, ci possa essere un’appendice nella quale

coinvolgere anche le parlate di derivazione veneta andrebbe a

valorizzare l’intero territorio isontino”.

