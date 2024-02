0206 programmazione odeon 7 febbraio – 13 febbraio

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 UFFICIO STAMPA

CINEMA ODEON – IL CINEMA Più PICCOLO CON I FILM Più GRANDI

ALLA MEDIATECA REGIONALE LIGURE “SERGIO FREGOSO”

Tripla programmazione con “Dieci minuti”, “The Holdovers Lezioni di vita” e “Prima danza poi pensa. Alle ricerca di Beckett” fino a martedì 13 febbraio

La Spezia, 6 febbraio 2024 – Al via la nuova programmazione cinematografica settimana del “Cinema Odeon – Il Cinema più piccolo con i film più grandi” della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” in via Firenze 37: fino a martedì 13 febbraio è prevista una tripla programmazione con la continuazione a grande richiesta di “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy, “The Holdovers – Lezioni di vita”, un film candidato a quattro premi Oscar, intelligente, caustico ma dolce che abbraccia temi atemporali e ci invita al viaggio e l’attesissimo “Prima danza poi pensa. Alla ricerca di Beckett”, un film sui lati umani e segreti del Nobel per la Letteratura Samuel Beckett.

Sinossi dei film.

DIECI MINUTI è un film morbido e gentile che accompagna lo spettatore con accorata tenerezza, liberamente tratto dal romanzo di Chiara Gamberale. Il film diretto da Maria Sole Tognazzi racconta come anche soltanto dieci semplici minuti al giorno possano cambiare totalmente il corso dell’intera giornata. Trascorrere questi pochi minuti a fare qualcosa del tutto nuovo e mai fatto nella vita può davvero cambiare il corso di un’intera esistenza. È questo quello che Bianca imparerà durante una crisi esistenziale. Fare nuove conoscenze, scoprire legami speciali e ascoltare chi da sempre le vuole bene sembra poco, ma può permettere a una persona, in questo caso Bianca, di ricominciare e di rinascere.

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA è un film intelligente, caustico e dolce che abbraccia temi atemporali e ci invita al viaggio. Candidato a 4 Premi Oscar, è uno dei migliori film di Alexander Payne, con un grande Paul Giamatti. Una parabola agrodolce, sospesa tra Breakfast Club e L’attimo fuggente The Holdovers – Lezioni di vita è il caloroso abbraccio necessario in questa stagione invernale. Alexander Payne torna a raccontare una storia di un’amicizia impossibile outsider statunitensi, flirtando con la struttura canonica del feel good movie, ma senza immergervisi completamente. Paul Giamatti, duettando con l’esordiente Dominic Sessa, regala una performance da Oscar, sbaragliando la forte concorrenza.

PRIMA DANZA POI PENSA ALLA RICERCA DI BECKETT, un film che rivela i lati umani e segreti di un Nobel per la letteratura. Ha vinto il Premio Nobel per la letteratura Samuel Beckett ma non sembra affatto contento. Sale sul palco, strappa bruscamente la busta dell’assegno e comincia a scalare le quinte e infilare un palco che diventa una galleria e poi un antro polveroso, dove il suo doppio lo attende. Insieme discutono chi meriterebbe davvero i soldi del premio, espiando la colpa, le tante colpe di una vita. Una lista di “giusti” è stilata e inaugura i flashback. Dalla madre alla compagna, passando per un’amante o un amico perduto, Beckett ripercorre la sua vita: l’incontro con Joyce, la Resistenza in Francia, il teatro, il successo, il Nobel, la fine e il finale di partita.

Orari dei film in programmazione da Mercoledì 7 febbraio a Martedì 13 febbraio

Mercoledì 7 febbraio

ORE 15.30; 17.15; 19.15; 21.00 DIECI MINUTI

Giovedì 8 febbraio

ORE 15.15 ; 21.00 THE HOLDOVERNS. LEZIONI DI VITA

ORE 17.30 PRIMA DANZA POI PENSA. ALLA RICERCA DI BECKETT

Venerdì 9 febbraio

ORE 15.15 PRIMA DANZA POI PENSA. ALLA RICERCA DI BECKETT

ORE 17.15; 21.00 THE HOLDOVERNS. LEZIONI DI VITA

Sabato 10 febbraio

ORE 15.15 PRIMA DANZA POI PENSA. ALLA RICERCA DI BECKETT

ORE 17.15; 21.00 THE HOLDOVERNS. LEZIONI DI VITA

Domenica 11 febbraio

ORE 15.00 PRIMA DANZA POI PENSA. ALLA RICERCA DI BECKETT

ORE 17.00; 19.30 THE HOLDOVERNS. LEZIONI DI VITA

Lunedì 12 febbraio

RIPOSO

Martedì 13 febbraio

RIPOSO

Info e prenotazioni CINEMA ODEON alla MEDIATECA REGIONALE LIGURE “S. FREGOSO”

Il biglietto per il Cinema Odeon ha il costo di 6 euro e 5 euro il ridotto (under 14, over 65, iscritti alle biblioteche)