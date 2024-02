(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 Terre medievali di Liguria : il Castello di Lingueglietta

I ruderi del Castello di Lingueglietta si trovano in Provincia di

Imperia, a pochi chilometri di distanza da San Lorenzo al Mare. Seppur

oggi rimangano esigui avanzi architettonici, il Castello, durante

tutto il Medioevo e l’età moderna, ebbe una notevole importanza nelle

vicende storiche del luogo. La denominazione esatta del castello, che fu

costruito nel XIII secolo, è “Castello dei Domini di Linguilia”, dal

potere feudale dei Signori di Linguilia che dominavano la valle. Dai

documenti storici si evince che il Castello fu una vera roccaforte,

munita di torrette perimetrali e depositi per le armi.

Dal Seicento in avanti, il feudo passò alla Repubblica di Genova e il

Castello fu giudicato inutile. Iniziò, pertanto, il suo

smantellamento che servì per fornire pietre per la

chiesa parrocchiale ed altri edifici religiosi.

Christian Flammia