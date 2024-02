Consiglio comunale, la seduta odierna 1/2

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 L’Aquila, 5 febbraio 2024

Consiglio comunale, via libera alla modifica del regolamento di polizia urbana – 1/2

È arrivato oggi, con l’approvazione nel corso della seduta del Consiglio Comunale dell’Aquila, il via libera al provvedimento presentato dall’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, con il quale è stato approvato l’inserimento nel regolamento di polizia urbana di misure a tutela e sicurezza del decoro urbano in particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.

“Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale e il parere favorevole espresso da parte della quarta commissione consiliare – ha spiegato l’assessore Cucchiarella – il voto favorevole del Consiglio comunale odierno determina l’ampliamento delle aree all’interno delle quali sarà possibile comminare la misura del daspo urbano, che consiste nell’allontanamento da determinati luoghi, imposto nei confronti di chi vi delinque”.

“Abbiamo infatti allargato a tutto il centro storico, compreso entro le mura, il perimetro dell’applicabilità del daspo – ha proseguito l’assessore Cucchiarella – con particolare attenzione anche alle fermate del trasporto pubblico, agli ospedali ed alle cliniche oltre che agli studi medici. Il provvedimento si estende anche alle aree antistanti i plessi scolastici, ai parchi e giardini pubblici ed al parcheggio del mercato di Piazza d’Armi. Importante sottolineare l’attenzione rivolta anche alle frazioni. Il daspo urbano, infatti, potrà essere applicato anche per comportamenti illegali tenuti in tutte le piazze delle frazioni. L’integrazione del regolamento della polizia urbana, deliberato oggi dall’assemblea consiliare, unito all’importante progetto in via di realizzazione della videosorveglianza, contribuirà a scongiurare le intenzioni di chi nella nostra città manifesta tangibilmente l’intento di tenere comportamenti che vanno contro la legge”.

(SEGUE)