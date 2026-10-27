Centenario della Ferrovia Spoleto-Norcia. Sabato 7 novembre una giornata tra memoria e futuro 

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Una giornata tra memoria e futuro in programma sabato 7 novembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e alla Biblioteca comunale “G. Carducci”
Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti il convegno con rappresentanti delle istituzioni e studiosi. Nel pomeriggio, alla Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, inaugurazione della mostra documentaria e presentazione del libro “Le voci del treno”.
Una giornata dedicata alla storia, alla memoria e alle prospettive future della ferrovia Spoleto-Norcia, a cento anni dall’inaugurazione della linea. Sabato 7 novembre 2026 Spoleto ospiterà una serie di iniziative riunite sotto il titolo “Un binario tra memoria e futuro”, per ricordare una delle infrastrutture più significative della storia del territorio e il suo legame con le comunità della Valnerina.
Il programma si aprirà alle ore 10 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con i saluti istituzionali del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, dell’assessore della Regione Umbria Francesco De Rebotti e di Cinzia Rutili dell’Archivio di Stato di Perugia.
Alle 10.40 è previsto l’intervento di Luciano Giacchè, già professore dell’Università degli Studi di Perugia. Seguirà, alle 11, il momento “Ricordo di un viaggio”, con gli interventi di Federica Filieri della Regione Umbria, dei sindaci Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti (Vallo di Nera), Giandomenico Montesi (Cerreto di Spoleto) e Giuliano Boccanera (Norcia). Alle 12.15 Luca Ministrini, di Spoleto-Norcia in MTB, approfondirà il tema della ferrovia e del suo legame con il territorio. I lavori si concluderanno alle 12.30 con l’intervento dell’assessore Danilo Chiodetti. L’incontro sarà moderato da Roberta Farinelli, dirigente del Comune di Spoleto.
Nel pomeriggio, alle ore 16, la Biblioteca comunale “Giosuè Carducci” ospiterà l’inaugurazione della mostra documentaria “Un binario tra memoria e futuro” e la presentazione del libro “Le voci del treno”, a cura di Agnese Benedetti, con letture tratte dal volume.
Nel corso della giornata sarà inoltre distribuita gratuitamente la riproduzione dell’opuscolo “Inaugurazione dell’esercizio della Ferrovia Spoleto-Norcia, 1° novembre 1926”, testimonianza storica dell’apertura della linea ferroviaria.