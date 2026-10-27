Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819: richiesta di accesso agli atti e verifiche ispettive al Ministero della Giustizia. PEC consegnate al Tribunale di Perugia e agli uffici ministeriali

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Una formale istanza di accesso agli atti e una richiesta di verifiche istituzionali sulla procedura fallimentare n. 46/2016 F del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l., società editrice del quotidiano Il Giornale dell’Umbria, sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata a sette destinatari istituzionali, tra cui il Ministero della Giustizia, l’Ispettorato Generale, il Tribunale di Perugia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le Procure regionali della Corte dei conti per l’Umbria e per il Lazio e la Guardia di Finanza.
Le ricevute PEC documentano l’accettazione del messaggio alle 13:32:45 del 27 ottobre 2026 e l’avvenuta consegna alle caselle del Gabinetto del Ministro della Giustizia, dell’Ispettorato Generale e del Tribunale di Perugia nei secondi immediatamente successivi.
Al centro dell’iniziativa figurano la durata ultradecennale della procedura fallimentare, la richiesta di acquisizione degli atti e la sollecitazione di una verifica istituzionale sugli aspetti amministrativi e organizzativi che potrebbero aver inciso sui tempi di conclusione del fallimento.
Il fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. risale al maggio 2016 ed è identificato presso il Tribunale di Perugia con il numero 46/2016 F.
A distanza di oltre dieci anni dalla dichiarazione di fallimento, l’istanza solleva interrogativi sullo stato della liquidazione dell’attivo, sulle operazioni ancora pendenti, sulle azioni giudiziarie intraprese dalla curatela, sulle disponibilità finanziarie residue e sulle ragioni che eventualmente impedirebbero la chiusura della procedura.
L’obiettivo dichiarato è acquisire una ricostruzione documentale delle attività svolte e verificare se sussistano le condizioni previste dalla legge per la conclusione del fallimento.
La durata di una procedura concorsuale, anche quando particolarmente estesa, non costituisce automaticamente una violazione di legge. Può tuttavia rendere necessario un approfondimento sulle cause del protrarsi delle operazioni e sull’esistenza di eventuali criticità organizzative.
Uno dei punti centrali dell’iniziativa riguarda la richiesta rivolta al Ministero della Giustizia di valutare l’invio di ispettori presso gli uffici giudiziari di Perugia.
L’eventuale intervento dovrebbe riguardare gli aspetti organizzativi e amministrativi di competenza ministeriale, con particolare riferimento alle attività connesse alla procedura concorsuale e all’eventuale esistenza di precedenti segnalazioni o verifiche.
L’istanza mira a conoscere se siano già state presentate richieste di intervento, se il Ministero abbia avviato attività istruttorie e quali eventuali determinazioni siano state adottate.
La richiesta non riguarda il merito delle decisioni giurisdizionali, riservato all’autorità giudiziaria, ma gli aspetti amministrativi suscettibili di valutazione nell’ambito delle attribuzioni dell’Ispettorato Generale.
La richiesta di accesso documentale riguarda una pluralità di atti, tra cui la relazione del curatore, il programma di liquidazione, i rapporti periodici, i rendiconti, i progetti di riparto e la documentazione relativa alle spese sostenute.
Particolare attenzione viene riservata alle operazioni di recupero dei crediti sociali, alle eventuali transazioni concluse dalla curatela, agli incarichi professionali conferiti e ai costi delle controversie giudiziarie promosse nell’interesse della massa fallimentare.
Si intende verificare, attraverso documentazione ufficiale, quali iniziative siano state effettivamente adottate per il recupero dell’attivo, quali risultati economici abbiano prodotto e quali risorse siano ancora disponibili.
L’accessibilità dei singoli documenti dovrà essere valutata secondo la normativa applicabile. Per gli atti del fascicolo fallimentare, in particolare, trovano applicazione le specifiche disposizioni processuali e concorsuali.
Un ulteriore capitolo riguarda la ricostruzione delle cause del dissesto del Gruppo Editoriale Umbria 1819.
Nelle precedenti pubblicazioni giornalistiche sulla vicenda è stata richiamata una perdita complessiva pari a circa 7,7 milioni di euro durante la vita della società, dato attribuito alla relazione del curatore.
L’istanza punta ad acquisire i documenti contabili e giudiziari necessari per verificare tali risultanze, ricostruire le principali operazioni patrimoniali e conoscere le iniziative eventualmente adottate per accertare responsabilità nella gestione societaria.
La presenza di perdite non è di per sé dimostrazione di condotte illecite. Gli eventuali profili di responsabilità richiedono specifici accertamenti fondati sugli atti.
La richiesta richiama anche questioni connesse ai crediti previdenziali e contributivi, agli eventuali pagamenti effettuati dall’INPS attraverso il Fondo di Garanzia e alla posizione degli altri creditori pubblici.
Viene inoltre sollecitata l’acquisizione della documentazione amministrativa relativa ai contributi pubblici all’editoria, con riferimento alle concessioni, alle erogazioni, ai controlli eventualmente effettuati e alle somme recuperate o ancora da recuperare.
Le Procure regionali della Corte dei conti sono state inserite tra i destinatari affinché possano valutare, secondo le rispettive competenze, l’eventuale esistenza di profili di concreto pregiudizio alle risorse pubbliche.
Alla Guardia di Finanza è stata indirizzata una richiesta di valutazione di eventuali approfondimenti economico-finanziari, mentre all’ANAC è stata demandata la valutazione degli eventuali aspetti riconducibili alle proprie attribuzioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e conflitti di interesse.
L’invio delle richieste non implica l’accertamento di irregolarità o responsabilità da parte degli organi coinvolti.
Tra le richieste rivolte al Tribunale di Perugia figura anche quella di verificare, nelle forme processuali previste, se sussistano i presupposti normativi per la chiusura della procedura fallimentare.
In particolare, viene richiamata la necessità di chiarire lo stato della liquidazione, l’esistenza di eventuali giudizi ancora pendenti, le somme accantonate e le attività residue.
La normativa fallimentare contempla, in determinate condizioni, la possibilità di chiudere una procedura anche in presenza di giudizi pendenti.
La valutazione concreta spetta agli organi giudiziari competenti e presuppone la verifica delle condizioni previste dalla legge.
La trasmissione dell’istanza è avvenuta il 27 ottobre 2026 alle ore 13:32:45, secondo quanto attestato dalla ricevuta di accettazione del gestore di posta elettronica certificata.
Il messaggio è stato accettato dal sistema e inoltrato ai seguenti sette indirizzi istituzionali:
- Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia;
- Gabinetto del Ministro della Giustizia;
- Tribunale di Perugia;
- Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria;
- Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio;
- Guardia di Finanza – Comando regionale Umbria.
Le ricevute di avvenuta consegna prodotte attestano:
|Destinatario
|Data e ora di consegna
|Gabinetto del Ministro della Giustizia
|27 ottobre 2026, ore 13:32:46
|Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
|27 ottobre 2026, ore 13:32:47
|Tribunale di Perugia
|27 ottobre 2026, ore 13:32:47
Per gli altri quattro destinatari, la documentazione disponibile comprende la ricevuta di accettazione e inoltro, ma non le singole ricevute di avvenuta consegna.
L’identificativo del messaggio PEC è:
6414465A.002FDE53.7D594678.A8200BC5.posta-certificata@legalmail.it
Le ricevute sono firmate digitalmente e costituiscono documentazione tecnica dell’accettazione e, per i destinatari sopra indicati, dell’avvenuta consegna nelle rispettive caselle certificate.
È importante distinguere la consegna della comunicazione dall’effettiva apertura di un’istruttoria: le ricevute attestano la trasmissione e la ricezione del messaggio, non l’avvio di ispezioni, l’accoglimento dell’istanza o l’adozione di provvedimenti.
Trasparenza e accesso documentale: attesi i riscontri istituzionali
La vicenda del Gruppo Editoriale Umbria 1819 torna così all’attenzione di numerosi uffici istituzionali.
Il punto centrale dell’iniziativa consiste nella richiesta di conoscere, attraverso gli atti ufficiali, come si sia sviluppata la procedura fallimentare nel corso di oltre dieci anni, quali attività risultino ancora da completare e se esistano i presupposti per giungere alla sua conclusione.
Le amministrazioni destinatarie saranno chiamate a valutare le domande di accesso nei limiti delle rispettive competenze, mentre le eventuali richieste di intervento ispettivo seguiranno le autonome procedure previste dall’ordinamento.
Resta ora da verificare quali riscontri perverranno dagli uffici interessati e se dalla documentazione emergeranno elementi utili a chiarire le ragioni della perdurante pendenza del fallimento.
La questione centrale è dunque documentale e istituzionale: conoscere le attività svolte, verificare le eventuali criticità e accertare se la procedura fallimentare possa essere avviata alla conclusione secondo le disposizioni di legge.