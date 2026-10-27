AGRICOLTURA E CREDITO: AGEA SIGLA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI BANCARI AL SETTORE PRIMARIO 

L’Agenzia si conferma hub generativo di servizi per le imprese agricole italiane, ponendosi come interlocutore qualificato con il sistema creditizio per offrire risposte concrete in un contesto macroeconomico complesso e incerto.

Roma/Siena, 27 ottobre 2026_Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) continua nel percorso di affiancamento e tutela del comparto agroalimentare italiano siglando oggi insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) il protocollo d’intesa aperto al sistema creditizio italiano a fine 2025 per la valorizzazione e lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari dedicati al settore primario.

L’agricoltura italiana sta vivendo una fase di profonda trasformazione, delineandosi come un ambito economico sempre più maturo e attento alle opportunità offerte dal sistema creditizio nazionale. Intercettando tempestivamente questo bisogno di leve finanziarie evolute e accessibili, Agea – che gestisce un bacino di quasi un milione di fascicoli aziendali – si è fatta promotrice e relatrice attiva nei confronti degli istituti bancari, istituendo un quadro pattizio aperto a tutte le realtà del settore creditizio interessate a sostenere le imprese agricole.

“Con questo protocollo Banca MPS rafforza il proprio impegno al fianco delle imprese agricole e zootecniche, un comparto strategico per l’economia e per il Made in Italy – ha dichiarato Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Monte dei Paschi di Siena –. La collaborazione con Agea ci consentirà di valorizzare informazioni e competenze specialistiche per rendere più efficienti i processi di accesso al credito e sviluppare soluzioni finanziarie sempre più coerenti con le esigenze delle aziende agricole. Questo accordo si integra perfettamente con MPS AgriDop, la piattaforma con cui accompagniamo le imprese delle filiere agroalimentari di qualità attraverso servizi specialistici, consulenza dedicata e soluzioni finanziarie pensate per sostenere investimenti, innovazione, sostenibilità e crescita sui mercati nazionali e internazionali. In un contesto sempre più complesso, vogliamo essere un partner concreto per lo sviluppo competitivo dell’agricoltura italiana e delle sue eccellenze territoriali”.

“La firma del protocollo d’intesa con Banca MPS testimonia la volontà continuativa di Agea di aggregare attorno al mondo agricolo i primari player finanziari del Paese, garantendo che le risorse e gli strumenti di credito siano orientati al reale sviluppo del settore primario e del Made in Italy agroalimentare. L’iniziativa assume un significato ancora più strategico nell’attuale contesto storico ed economico, caratterizzato da forti incertezze, volatilità dei costi, competizione internazionale e turbolenze di mercato che si ripercuotono in maniera diretta sulle tasche degli agricoltori e sulla sostenibilità economico-finanziaria delle aziende. Ecco allora che strutturare un dialogo operativo, fattivo e finalizzato, con Banca Monte dei Paschi di Siena punta a fornire soluzioni personalizzate, studiate e cucite su situazioni aziendali reali. Solo in questo modo – ne siamo profondamente convinti – consentiamo a tutti gli agricoltori italiani di affrontare le sfide congiunturali con maggiore certezza, risorse e pianificazione” ha dichiarato il Direttore Agea, Fabio Vitale a margine della sottoscrizione del protocollo.

L’accordo con Banca MPS rafforza l’evoluzione del ruolo di Agea, sempre più orientata a operare come vero e proprio hub generativo di servizi ad alto valore aggiunto per gli agricoltori italiani. Superando la sola dimensione amministrativa ed erogativa, l’Agenzia si pone l’obiettivo di creare ponti strategici con il mondo bancario per agevolare l’accesso alla liquidità, sostenere gli investimenti aziendali e favorire la competitività delle filiere agricole.