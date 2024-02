0205 bit milano peracchini frijia

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 UFFICIO STAMPA

BIT di Milano

Il Sindaco Peracchini presente alla fiera del turismo

La Spezia 5 febbraio 2024 – Questa mattina Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato insieme all’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia alla Fiera Bit di Milano, la manifestazione dedicata al turismo più importante a livello nazionale. Sindaco e assessore sono intervenuti ad una conferenza presso lo stand di Regione Liguria alla presenza dei giornalisti di alcuni tra i più importanti quotidiani nazionali e delle riviste dedicate al turismo, travel blogger e tour operator durante la quale hanno fatto il punto sulle azioni messe in campo in questi anni per la promozione del territorio e i prossimi appuntamenti in vista della stagione primaverile ed estiva.