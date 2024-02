Protesta agricoltori: Mattia (FdI), Governo con i fatti al fianco del mondo agricolo

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 “Ancora una volta c’è chi nel centrosinistra, vedi l’onorevole Vaccari,

cavalcando le giuste manifestazioni degli agricoltori per alcuni

provvedimenti europei, lancia accuse dimenticando o facendo finta di

dimenticare lo straordinario impegno del governo ed in particolare del

ministro Lollobrigida, più volte ricordato anche dal capogruppo di Fratelli

d’Italia, Tommaso Foti, in favore del comparto agricolo. Lo dimostrano i

numeri e i provvedimenti assunti in questo ultimo anno”. E’ quanto dichiara

il responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il

deputato Aldo Mattia. “ A tal proposito è utile ricordare le ulteriori

importanti risorse del Pnrr ottenute grazie alla tenacia e al lungimirante

lavoro portato avanti dal Governo Meloni, dal ministro Fitto e dal ministro

Lollobrigida. La dotazione finanziaria destinata al comparto, infatti,

passerà da 3,68 a 6,53 miliardi di euro. In particolare, è stato

riconosciuto un ulteriore finanziamento di oltre 2 miliardi per i contratti

di filiera agroalimentare, pesca e foreste. Ci sono poi gli ulteriori 850

milioni di euro per le aziende agricole e di allevamento, per sostenere

l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di gestione intelligente

dei consumi elettrici ed accumulatori, nonché per incentivare la

realizzazione di tetti energetici. A quelli del Pnrr bisogna aggiungere

poi i fondi del Piano nazionale complementare – 1,2 miliardi di euro. In

totale si tratta di poco meno di 8 miliardi di euro. Quanto all’Europa –

conclude Mattia – non sono mancate in questi mesi e non mancheranno le

contestazioni nei confronti di provvedimenti che vanno contro gli interessi

del comparto agricolo italiano, come la rivisitazione della politica

agricola comune che sarà il primo obiettivo del prossimo governo europeo ”.